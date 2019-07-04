سعر بيتكوين يتجاوز ١٢٠٠٠ دولار أمريكي، حيث يشير المحللون إلى اكتمال "الفخ الهبوطي"

تام شمس - الخميس 4 يوليو 2019 02:55 مساءً - واصلت بيتكوين (BTC) تحديها لتوقعات استعادة ١٢٠٠٠ دولار يوم ٤ يوليو، حيث قارن المحللون أداءها بشكل متزايد مع ارتفاع مكافئ عام ٢٠١٧.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ أن زوج بيتكوين مقابل الدولار قد ارتد قليلًا إلى ١١٦٨٠ دولارًا بعد أن بلغ ١٢٠٢٥ دولارًا، واستمر في الارتداد الذي بدأ يوم الثلاثاء.

وكان سلوك بيتكوين قد فاجأ معظم الوقت في وقتٍ سابق من الأسبوع، بعد تحرك هبوطي نزولًا إلى ٩٧٠٠ دولار بشكل مفاجئ، متحولًا إلى نمو جديد.

والآن، يبدو أن الرسوم البيانية تشبه بشكل متكرر تقدم بيتكوين في النصف الثاني من عام ٢٠١٧، حسبما يقول المتداول العادي فيلب فيلب.

حيث أوضح أنه على الرغم من تحميل ما وصفه بأنه مخطط لسان في الخد، إلا أن نبوءته - ١٤٠٠٠ دولار - ستتحقق مع ذلك على الأرجح، مشيرًا إلى أنه ستواجه بيتكوين أولًا مقاومة واضحة حول مستوى ١٢١٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وتابع المتداول الزميل والمستثمر، جوش راجر، قائلًا: "في اليومين الماضيين كان فخًا هبوطيًا (في رأيي) وبيتكوين لا تزال تبدو قوية".

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"الكثير من اهتمام المشتري عند ١٠ آلاف دولار وشاهد ارتفاعًا يزيد عن ١٢ ألف دولار هذا الأسبوع القادم[.] خطوة واحدة في كل مرة، ستتطلع إلى مستويات قياسية جديدة بعد استرداد ١٢ ألف دولار/١٣ ألف دولار".

ويبلغ ارتفاع بيتكوين ٢٠١٩ حتى الآن ما يزيد قليلا عن ١٣٨٠٠ دولار. وفي المستقبل، تشير نماذج التنبؤ إلى أن سعرًا في نهاية العام قدره ٢١٠٠٠ دولار سيكون مناسبًا، متجاوزًا أعلى مستوى على الإطلاق لعام ٢٠١٧ وهو ٢٠٠٠٠ دولار.

وفي الوقت نفسه، تستمر بيتكوين أيضًا في الصعود في هيمنة السوق بشكل عام، حيث تمثل حاليًا أقل من ٦٣٪ من إجمالي القيمة السوقية للعملية المشفرة - وهي أعلى نسبة منذ ذروة الأسعار في عام ٢٠١٧.

ويوضح الشكل الألم المستمر لمستثمري العملات البديلة، مع فشل التوكنات الرئيسية مرة أخرى في مطابقة أداء نمو بيتكوين.

ففي مقابل مكاسب بنسبة ٦٪ في زوج بيتكوين مقابل الدولار، ظلت إيثريوم (ETH) في حالة ركود، واستردت حتى الآن لفترة وجيزة مستوى ٣٠٠ دولار.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بينما عرضت معظم العملات الأخرى بين العشرين الأولى أداءً مسطحًا أو تحركات متواضعة صعودًا أو هبوطًا بنسبة تصل إلى ٢,٥٪.

والاستثناء هو تشين لينك (LINK)، التي انخفضت حوالي ١٠٪ خلال ٢٤ ساعة للضغط حتى وقت النشر.