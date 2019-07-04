يمكن أن تشهد بيتكوين موجات من الخوف من التفويت في الرابع من يوليو: تقريرٌ جديد

تام شمس - الخميس 4 يوليو 2019 02:55 مساءً - يشير تقرير جديد من موقع تحليلات العملات المشفرة SFOX إلى أن بيتكوين (BTC) قد يشهد ارتفاعًا في الأسعار في يوم الاستقلال الأمريكي - الرابع من يوليو.

ففي منشور يوم ٣ يوليو، قام SFOX بتحليل التأثير الظاهر الذي يمكن أن تحدثه العطلات خلال سوق تصاعد العملات المشفرة، بحجة أنها تبدو وكأنها تثير موجة FOMO جديدة - أو الخوف من تفويت الأمر:

"مثل عيد الشكر لعام ٢٠١٧ بداية فترة انطلاق نبيتكوين من ٨٠٠٠ دولار إلى ذروتها التي بلغت حوالي ٢٠٠٠٠ دولار في ١٧ ديسمبر [...] في فبراير من عام ٢٠١٩ خلال أسبوع الربيع الذي يحتفل به في جميع أنحاء الصين [...] ارتفع سعر شراء بيتكوين بنسبة ١٤٪، من ٣٤١٩,١٧ دولارًا إلى ٣٩٠٨,٩٧ دولارًا، وبلغ ذروته عند ٤٠٢٧,٨٣ دولارًا بعد بضعة أيام قبل أن يتراجع إلى مستوى ٣٧٥٠ دولارًا."

يبدو أن تقلبات الأسعار المدفوعة بالاعياد مدعومة ببيانات Google Trends من أجل مصلحة التجزئة في البيتكوين، يلاحظ SFOX، ملاحظًا أنه خلال فصل الشتاء ٢٠١٧، ارتفع حجم البحث في الولايات المتحدة عن 'البيتكوين' في الأيام التالية مباشرة لعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ونظرًا إلى أن البيانات أبعد ما تكون عن كونها حاسمة، فإن التحليل، مع ذلك، يشجع على أن اللقاءات العائلية والاجتماعية تعزز الاهتمام والوعي لأول مرة، كما تقدم مناسبات للأشخاص لتقديم الأصول إلى أصدقائهم وأحبائهم.

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سعر بيتكوين خلال موسم العطلات وموجة ارتفاع الشتاء خلال ٢٠١٧. المصدر: SFOX

وبتوضيح ملاحظاتهم، يحدد المحللون الاتجاه على النحو التالي:

"في الأوقات التي يكون فيها السوق جيدًا بالفعل أو يتحسن، فإن العطلات لديها القدرة على دفع اهتمام الأفراد المتجدد بشراء عملات بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. وهذا السلوك، بحكم تعريفه تقريبًا، هو الخوف من تفويت الأمر: أي شراء أحد الأصول لأن المرء يرى أنه يتجه للأعلى ويريد الاستفادة منه".

ومخاطبًا المستثمرين والتجار، يقدم SFOX تحذيرًا من أن ذروة الأسعار التي تحفزها "نزوات" "علم النفس الشامل" - على عكس تلك التي يقودها تغيير الأساسيات - قد أثبتت تاريخيًا أنها عابرة.