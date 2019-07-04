أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 4-7-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس الموافق 4-7-2019
خلال أسبوع ، في الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو ، انخفض سعر البيتكوين من 13868 دولارًا إلى 9،651 دولارًا ، مسجلاً تراجعًا بنسبة 30 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي ولكن يوم أمس الاربعاء عادت العملة الرقمية بيتكوين في اتجاه صعودي مرة أخرى مرتفعة فوق مستوى 11000 دولار مرتفعة بنسبة حوالي 20 % .
يتأرجح سعر البيتكوين اليوم في نطاق ضيق نسبيا بينما تعاني بعض العملات الرقمية الأخرى “Altcoin” من خسائر متوسطة وفقا لبيانات Coin360 .
يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الان عند مستوى 11714 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير مرتفعة بنسبة بلغت 0.28 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .
يتم تداول عملة الإيثيريوم اليوم عند مستوى 295 دولار امريكي ، ممخفضة بنسبة بلغت 2.1% .
Ripple XRP انخفض سعر العملة الرقمية بنسبة 064 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عندمستوى 0.40 دولار .
Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 121 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 0.42 % .
Binance Coin انخفضت العملة بنسبة 0.95 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 32 دولار امريكي .
Bitcoin Cash ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 0.25 % ، ويتارجح السعر الآن حول 415 دولار امريكي .
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أسعار عملات أخرى :
EOS انخفضت العملة الرقمية الان بنسبة 0.2 % ، ويتم تداولها الان عند مستوى 5.93 دولار امريكي.
TRON TRX انخفض سعر العملة الرقمية الان بنسبة 0.08 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.032 دولار امريكي .
Cardano انخفضت العملة بنسبة بلغت 3 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.082 دولار امريكي .
Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 3.32 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.103 دولار .
Dash ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.07 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 158 دولار امريكي .
ومن بين افضل مائة عملة رقمية التي سجلت مكاسب جيدة كانت عملة CRO ، مرتفعة بنسبة عالية بلغت 17.51 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap.
ارتفع اجمالي سوق العملات الرقمية حتى 332 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين 63 % من هيمنة السوق .
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