أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 4-7-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس الموافق 4-7-2019

خلال أسبوع ، في الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو ، انخفض سعر البيتكوين من 13868 دولارًا إلى 9،651 دولارًا ، مسجلاً تراجعًا بنسبة 30 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي ولكن يوم أمس الاربعاء عادت العملة الرقمية بيتكوين في اتجاه صعودي مرة أخرى مرتفعة فوق مستوى 11000 دولار مرتفعة بنسبة حوالي 20 % .

يتأرجح سعر البيتكوين اليوم في نطاق ضيق نسبيا بينما تعاني بعض العملات الرقمية الأخرى “Altcoin” من خسائر متوسطة وفقا لبيانات Coin360 .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الان عند مستوى 11714 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير مرتفعة بنسبة بلغت 0.28 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

يتم تداول عملة الإيثيريوم اليوم عند مستوى 295 دولار امريكي ، ممخفضة بنسبة بلغت 2.1% .

Ripple XRP انخفض سعر العملة الرقمية بنسبة 064 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عندمستوى 0.40 دولار .

Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 121 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 0.42 % .

Binance Coin انخفضت العملة بنسبة 0.95 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 32 دولار امريكي .

Bitcoin Cash ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 0.25 % ، ويتارجح السعر الآن حول 415 دولار امريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS انخفضت العملة الرقمية الان بنسبة 0.2 % ، ويتم تداولها الان عند مستوى 5.93 دولار امريكي.

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TRON TRX انخفض سعر العملة الرقمية الان بنسبة 0.08 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.032 دولار امريكي .

Cardano انخفضت العملة بنسبة بلغت 3 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.082 دولار امريكي .

Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 3.32 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.103 دولار .

Dash ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.07 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 158 دولار امريكي .

ومن بين افضل مائة عملة رقمية التي سجلت مكاسب جيدة كانت عملة CRO ، مرتفعة بنسبة عالية بلغت 17.51 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap.

ارتفع اجمالي سوق العملات الرقمية حتى 332 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين 63 % من هيمنة السوق .

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