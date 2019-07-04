كوبا تتجه إلى العملات الرقمية وسط مخاوف من أزمة اقتصادية جديدة

0 مشاركة أفاد تقرير جديد بأن حكومة كوبا تدرس استخدام العملات الرقمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية وذلك وفقاً لما نشرته رويترز. وقال وزير الاقتصاد الكوبي, أليخاندرو جيل فرنانديرز: “نحن ندرس استخدام العملات الرقمية في المعاملات التجارية داخل البلاد والمعاملات الدولية ونجن ندرس الأمر الآن مع الأكاديميين في البلاد.” وذكر التقرير أن كوبا تواجه أزمة اقتصادية بسبب انخفاض الصادرات وانخفاض المساعدات من حليفها “فنزويلا” وكذلك العقوبات التجارية الأمريكية. لذلك أعلنت الدولة عن بعض الحلول الجديد بما فيها زيادة الدخل لسكان كوبا و تعميق إصلاحات السوق وذلك بهدف زيادة الإنتاج الوطني ورفع الطلب على منتجاتها لتعزيز النمو الاقتصادي. Advertisements علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على دولة فنزويلا, مما دفع الحكومة إلى إطلاق عملة رقمية وطنية “البيترو” لتحرير البلاد من تسلط الولايات المتحدة الأمريكية. اقرأ ايضاً: مقارنة بين العملة الرقمية الإيرانية و عملة “البيترو” الفنزويلية الاقتصاد الإيراني يمر بتحديات قوية…. والعملات الرقمية والمشفرة قد تكون الحل

مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay

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