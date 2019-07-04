شركة الريبل خصصت 500 مليون دولار للإستثمار في أكثر من 20 شركة

0 مشاركة في عام 2018, أطلقت شركة الريبل مبادرة Xpring الذي يهدف إلى بناء النظام البيئي لشركة الريبل وتعزيز تبني عملة XRP الرقمية. وكشفت شركة الريبل هذا الأسبوع بأنها استثمرت 500 مليون دولار للإستثمار في أكثر من 20 شركة حول العالم. واستهدفت الشركة مشاريع صغيرة وكبيرة و من ضمنها استثمار في منصة الألعاب “Forte” بقيمة 100 مليون دولار. كما قامت الشركة بالإستثمار في مشاريع أخرى منها منصة مخصصة للسيكيوريتي توكن “Securitize” و مشروع Bolt Labs للمدفوعات. تأمل شركة الريبل في توفير بنية تحتية مناسبة لمشاريعها وتمكن إنشاء حالت استخدام حقيقية لـ عملة XRP الرقمية. Advertisements وصممت مبادرة Xpring منصة للمطورين لمواصلة تطوير XRP Ledger والبحث عن إمكانية التشغيل المتداخل بين شبكات البلوكشين المختلفة. اقرأ ايضاً: شركة الريبل تخطط للتوسع في أمريكا الجنوبية عبر مكتب البرازيل قائمة بأهم شركاء شركة الريبل ومستخدمي عملة الريبل الرقمية (XRP)

مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay

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