في غفلة من المتداولين Bitcoin SV ستسجل ارتفاعا بـ 100% خلال الثلاث أشهر القادمة

منذ بداية سنة 2019 شهدنا خروج السوق من الشتاء الرقمي و تنامي الإحساس الإيجابي العام تجاه العملات الرقمية لكن الغالبية العظمى من المراقبين و المتداولين اهتموا بالعملة الرقمية المهيمنة و لم يعيروا بقية العملات الأخرى الإهتمام اللازم خاصة و أنها توفر فرصا للربح هامة للغاية.

و مع حصول البيتكوين على كل الأضواء أخذت العديد من العملات الرقمية الأخرى بما في ذلك تلك الناتجة عن إنقسام للعملة المهيمنة مقعدًا خلفيًا و لا تحصل Bitcoin SV على وجه الخصوص على كل ما تستحقه من اهتمام و يرجع ذلك في الغالب إلى المشاعر الصعودية الفائقة للعملة الرقمية الأولى و لكن أيضًا جزئيًا بسبب الأعمال الدعائية التي قدمها كريج رايت و الذي ادعى أنه ساتوشي ناكاموتو الغامض.

و نتيجة لذلك يصرف المستثمرون نظرهم و يخفق الكثيرون في رؤية الإمكانات الصعودية الهائلة لـ Bitcoin SV و هذه أخبار جيدة لأولئك الذين يركزون على حركة السعر لأن الرسوم البيانية تخبرنا أن العملة الرقمية قد تزيد بنسبة تزيد على 100 في المائة في غضون ثلاثة أشهر.

Bitcoin SV هي عملة جديدة نسبيا تم إصدارها في ذروة الشتاء الرقمية في نوفمبر 2018 و سجل التوكن أعلى مستوى على الإطلاق عند 254.13 دولار في 14 نوفمبر من العام الماضي و مع ذلك لم يكن هناك مفر من الشعور العام الهابط وانخفضت Bitcoin SV في النهاية إلى 38.528 دولارًا في 23 نوفمبر. وكان هذا الغوص عميقًا بأكثر من 84 في المائة في أقل من أسبوعين.

ومع ذلك ، استقرت العملة الرقمية بسرعة حيث تم تداولها على نطاق واسع بين 105 دولارات و 50 دولارًا و أمضت BSV أكثر من ستة أشهر في بناء قاعدة ضمن هذا النطاق. ثم في 26 مايو سيطر الثيران على السوق.

و تظهر نظرة على الرسم البياني اليومي أن Bitcoin SV قد خرجت من نمط القاع المزدوج آدم وحواء بعد نصف عام من تراكم النطاق و أثارت هذه الخطوة ارتفاعًا هائلاً أدى إلى ارتفاع العملة الرقمية إلى 254 دولارًا في 30 أيار (مايو). والأهم من ذلك ، فإن الاختراق كان بمثابة نهاية للبناء الأساسي وبداية السوق الصاعدة على المدى القصير.

غالباً ما يؤدي الاختراق الهائل الذي يضاعف سعر الأصل إلى الاندماج بدلاً من التصحيح. في مثل هذه الحالات ، يتم الحفاظ على قوة الاختراق على الرغم من جني الأرباح الثقيلة. هذا هو بالضبط ما نراه في Bitcoin SV.

فقد زادت العملة الرقمية بأكثر من 141 في المائة في أقل من أسبوع بعد أن اخترقت مستوى المقاومة 105 دولار و كما هو متوقع ، حصل أولئك الذين اشتروا من القاع على أرباح كبيرة و مع ذلك حافظت Bitcoin SV على لهجتها الصعودية حيث بنت دعما جديدا عند 180 دولار و مع حركة السعر هذه تم دمج العملة الرقمية في الوقت الذي رسمت فيه علما صعوديا كبيرا على الرسم البياني اليومي.

استنادًا إلى ارتفاع النموذج ، قد تستهدف Bitcoin SV مستوى 375 دولارًا بمجرد كسرها لخط المقاومة و يمثل ذلك زيادة تفوق 84 في المائة عن السعر الحالي البالغ 203 دولارات.

Advertisements

ومع ذلك يبدو أن العلم الصعودي هو أحد أنماط الاستمرارية التي يمكن رؤيتها على الرسم البياني اليومي فإذا قمت بالتصغير ، ستلاحظ أن Bitcoin SV تختمر أيضًا فنجانًا عملاقًا وتتعامل مع نقش مع خط العنق عند 240 دولارًا.

بناءً على ارتفاع النموذج يمكن أن يؤدي الاختراق إلى إطلاق السوق إلى 430 دولارًا بزيادة 110 في المائة عن الأسعار الحالية.

وفقًا لهذا التقييم ستكون لـ Bitcoin SV فرصة عملية شراء جيدة بمجرد كسر المقاومة عند 240 دولارًا وإعادة اختبار منطقة السعر كدعم. الهدف الأدنى هو 375 دولار. علاوة على ذلك ، فإن الهدف التالي هو 430 دولار.

قد تحصل Bitcoin على كل الإهتمام الآن ، ولكن ربما لن تمر فترة طويلة حتى تسرق Bitcoin SV الأضواء.

يمكنك عزيزنا القارئ وضع تعليق حول الموضوع أدناه.

المصدر :

www.ccn.com

إقرأ أيضا :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام