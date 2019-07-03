الرئيس التنفيذي لمنصة BitMEX يمزق “كاره البيتكوين”، و يشيد بعملة فيسبوك

إن عدو البيتكوين ” نوريال روبيني ” Nouriel Roubini هو ” كاره بلا عملات ” ، فهو يشعر بالضيق لأنه لم يتمكن من شراء عملات رقمية في وقت قريب . كان هذا هو رأي ” آرثر هايز ” Arthur Hayes – الرئيس التنفيذي لمنصة BitMEX – و هي اختصار لـ bitcoin Mercantile Exchange – أكبر منصة في العالم لتداول مشتقات البيتكوين .
صرح ” هايز ” لمؤسسة Bloomberg الإخبارية ، بأن ” روبيني ” هو مجرّد قاتل مستهجن للبيتكوين يقوم بترديد الآراء المعادية للعملات الرقمية ، و ذلك لأنه يعاني من مشاعر الـ FOMO ( الخوف من ضياع الفرصة ) .
و أوضح ” هايز ” قائلاً :
” إنه شخص كاره . شخص لا يمتلك أي عملات رقمية – فليس لديه أي كمية من عملات البيتكوين ، و قد شاهد سعر البيتكوين و هو ينطلق كالصاروخ أمام عينيه في خلال السنوات القليلة الماضية . “
من المقرر أن يقوم ” هايز ” بإجراء مناظرة مع ” روبيني ” اليوم 3 يوليو ، في قمة آسيا للبلوكشين 2019 في Taipei .
و يتطلع محبي العملات الرقمية إلى مناقشة حادة ، خاصة و أن ” هايز ” و ” روبيني ” كانا قد تحدثا عن بعضهما البعض ، و تبادل كل منهما احتقار رأي الآخر في الفترة التي سبقت النقاش .
و في تغريدة لـ ” هايز ” ، على حسابه الخاص في موقع تويتر ، قام بالتعليق على تغريدة لـ ” روبيني ” قائلاً :
” هات ما عندك يا صديقي ، فقد اقترب الوقت الذي سننهي فيه الجدال على خشبة المسرح ، و سوف تتوسل للحصول على حساب معنا . “
حيث كان ” روبيني ” قد نشر تغريدة قال فيها :
” الكرة الآن في ملعبي أمام BitMEX ؟ لنستكشف أكبر الشواغل . “
يقول ” هايز ” إنه منزعج من أعداء الصناعة مثل ” روبيني ” ، الذي يزعم أن أحجام تداول العملات الرقمية وهمية و أن السوق يتم التلاعب به .
حيث عقب ” هايز ” قائلاً :
” اسمحوا لي أن نختلف معه . فهناك بالفعل تداول حقيقي مستمر . لقد بلغ حجم التداول لدينا حوالي 1 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي ، لذا فإن أحجام التداول تتحدث عن نفسها . هناك شيء ما يحدث حقاً في مجال العملات الرقمية . و حركة السعر و أحجام التداول تتحدث عن ذلك . “
و عندما سئل لماذا كان سعر البيتكوين متقلبًا مؤخرًا ، أجاب ” هايز ” أن السعر ينتعش بعد تخطي مرحلة السوق الهابط الوحشي لعام 2018 .
و يدعي ” هايز ” أن الارتفاع الكبير في أحجام التداول الخاصة بعطلة نهاية الأسبوع ، يشير إلى أن المستثمرين الأفراد هم من وراء نشاط التداول المتصاعد .
يقول ” آرثر هايز ” إن المستثمرين الأفراد يعودون إلى سوق العملات الرقمية . | المصدر : Yahoo Finance
يعتقد ” آرثر هايز ” أن سوق العملات الرقمية يتم تشجيعه و دفعه إلى الأمام من جانب العديد من التطورات المحفزة على الصعود . و مثال على هذه التطورات ، قيام شركة فيسبوك بإطلاق عملتها الرقمية الخاصة Libra ، بالإضافة إلى قيام المستثمرين من المؤسسات بالتعبير عن اهتمامهم بمجال العملات الرقمية .
و أسرد ” هايز ” قائلاً :
” أعتقد أنها لا تزال ظاهرة متعلقة بالمستثمرين الأفراد . لقد عادت المشاعر [ الصعودية ] مرة أخرى . . إن الغرض من عملات البيتكوين و هذه الأصول الرقمية ، هو أن تصبح مؤسسة مالية خاصة بك و تحفظ أصولك الخاصة من خلالها . “
ينقسم عشاق العملات الرقمية في آرائهم ، حول مدى تأثير عملة Libra التابعة لـ Facebook على الصناعة . و مع ذلك ، فإن ” هايز ” ليس لديه أدنى شك بشأن الثورة التي يدعي أن عملة ليبرا ستحققها داخل صناعة العملات الرقمية .
حيث قال ” هايز ” :
” عملة فيسبوك الرقمية Libra سوف تدمر البنوك التجارية و المركزية . “
و جدير بالذكر ، أن عملة Libra هي عملة رقمية تم إنشاؤها بشكل رسمي من قبل منظمة غير ربحية ( Libra Association ) و تحت ريادة شركة Facebook ، و كما هو متوقع ، سوف تعمل عملة Libra كعملة مستقرة مدعومة من احتياطي العملة نفسها ( Libra Reserve ) ، و الذي سيمثل قيمة أصول موجودة بالفعل كالعملات الاحتياطية مثل الدولار الأمريكي .
و كان موقع CCN الإخباري قد نشر خبراً مفاده ، أن بنك Goldman Sachs يتطلع لإطلاق عملته الرقمية الخاصة ، و ذلك وفقاً لما قاله ” ديفيد سولومون ” David Solomon – الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس . حيث صرح ” سولومون ” بأن البنك الاستثماري يفكر في إنشاء عملة رقمية خاصة به ، اقتداءاً بما فعله كبير منافسيه ، بنك JPMorgan ، الذي أطلق عملته الرقمية الخاصة JPM Coin .
عندما سئل لماذا يجب على أي شخص شراء العملات الرقمية ، أجاب ” هايز ” قائلاً أن عملات البيتكوين من الممكن أن تساوي الكثير من المال في غضون الـ 10 سنوات القادمة – أو قد تكون قيمتها صفر .
و لذلك ، يعترف ” هايز ” بشكل أساسي أن شراء الـ bitcoin يعد نوعًا من المقامرة . لكنه في نفس الوقت يقول إن ذلك قد يؤتي ثماراً ضخمة ، فلماذا لا نستثمر فيه ؟
إن تحليل ” هايز ” المعياري يجعل تقييماته تبدو ذات مصداقية ، مقارنةً بالتقييمات الأخرى لعملة البيتكوين التي تتصف بالمبالغة و عدم الحيادية .
على الجانب الآخر ، هناك كارهون مستعصيون مثل أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك ” نوريال روبيني ” ، الذي يرفض العملات الرقمية تمامًا و لا يمكنه حتى الاعتراف بأنه ينطوي على إمكانات محورية قد تغير في مسار الحياة إلى الأفضل .
و في تغريدة لـ ” بريكي ” ( Brekkie von Bitcoin ) ، على حسابه الخاص في موقع تويتر ، قال :
” شكراً CCNMarkets على قيامكم بعمل mention لي في المقال ! ”
” لذلك ، أنا أدرك أنني لست نجم هذا المقال . فهذا الشرف حق لـ { نوريال } . ”
” لكنني سأكون ملعونًا إذا لم أستمتع بأول مرة أظهر فيهاعلى CCN . “
كما ذكر موقع CCN الإخباري ، فبالإضافة إلى كرهه للبيتكوين ، فإن ” روبيني ” هو من توقع حدوث انهيار اقتصادي عالمي لسنوات . في الواقع ، فإن ” تخصصه ” هو تحديد الفقاعات المالية ( financial bubbles ) .
و هذا يعني أنه يبحث دائمًا و ينقب عن الشوك في وسط الورود . و في عام 2012 ، توقع ” روبيني ” أن عام 2013 سوف يؤدي إلى أزمة مالية عالمية . و لكن هذا لم يحدث أبداً .
و في تغريدة لـ ” روبيني ” ، على حسابه الخاص في موقع تويتر ، علق على تغريدة لـ ” مايكل جوجل ” Michael Gogel قائلاً :
” في الواقع ، إن البيتكوين الآن تحت مستوى الـ 10 آلاف دولا أمريكي . لقد فقد ثلث قيمته في أقل من أسبوع . و لا يزال الطريق طويلاً إلى أن يصل إلى أقل من الصفر ، حيث أن قيمته الحقيقية سالبة و ليست صفراً بالنظر إلى العوامل الخارجية السامة الخاصة به ! سوف يصل إلى الصفر في الوقت المناسب . “
لقد كان ” روبيني ” غير صائب في توقعات اقتصادية أخرى على مر السنين ، و لم يتوقع أبدًا أن صناعة العملات الرقمية ستستمتع بالازدهار الذي شهدته خلال السنوات الثلاث الماضية .
و لكنه يريد منك أن تأخذ بكلامه الآن و أن تؤمن مثله ، بأن البيتكوين و تكنولوجيا الـ blockchain لا قيمة لهما على الإطلاق .
في الواقع ، إن ” روبيني ” لا يزال متمسكاً و مؤيدًا ببيانه ، الذي صرح فيه بأن البيتكوين هو ” الأم و الأب لكل الفقاعات ” و هو ينفجر الآن . و إذا كنت لا تصدق ذلك ، فأنت خاسر ميئوس منه .
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