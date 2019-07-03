الهدنة بين الصين و أمريكا قد تكون فرصة لانتعاش أسهم Apple و Facebook و Netflix

استفادت العملات الرقمية من استعار نيران الحرب الإقتصادية بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية و هاهي أبواق الحرب تخفت و تفتح المجال لهدنة بين البلدين مما سيؤثر بإيجابية على العديد من الأسهم في السوق الأمريكية.

فمع ذوبان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحولت معنويات المستثمرين من التوتر إلى التفاؤل بسرعة كبيرة و دفعت الهدنة التجارية الأسواق الأمريكية إلى الإرتفاع حيث تم تعليق التعريفة المخيفة البالغة 25 بالمائة على السلع الصينية و قدم القرار المفاجئ للمستثمرين بعض الارتياح و أعطى الأسهم دفعة قوية طالما احتاجت إليها و بينما تستعيد الأسهم زخمها الصعودي تتطلع ثلاثة من أسماء ناسداك إلى تصدر عناوين الصحف فمن المحتمل أن تتفوق Apple و Facebook و Netflix على أعلى المستويات على الإطلاق.

كانت Apple (AAPL) في إتجاه صعودي قوي منذ أكثر من 10 سنوات و كان هذا الإتجاه في خطر عندما انخفضت الأسهم إلى 142 دولار في شهر يناير و مع ذلك نجح العملاق التكنولوجي في الارتداد وأغلق سهمه في نهاية الشهر قوياً و مع استمرار الإتجاه الصعودي تتطلع Apple الآن إلى تسجيل أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

و تظهر نظرة على الرسم البياني الشهري أن السهم يتم تداوله داخل قناة صعودية و هو يلامس مقاومة القناة عند 200 دولار مما يعني أنه من المحتمل حدوث ارتداد إلى منتصف القناة عند 190 دولار.

ومع ذلك لا يزال AAPL صعوديًا طالما يتداول داخل القناة و يمكن أن يزحف فوق نقطة المنتصف. بالإضافة إلى ذلك ، لديه فرصة جيدة للتغلب على أعلى مستوى له على الإطلاق عند 233.47 دولارًا في غضون ستة أشهر.

يتم تداول Facebook (FB) أيضًا في قناة اتجاه صعودي ومع ذلك خرق عملاق وسائل التواصل الإجتماعيّة الدعم المائل للقناة بعد أنباء عن فضيحة كامبريدج التحليلية التي راجت في وسائل الإعلام و تراجعت أسهم الشركة حيث انخفضت إلى 123.02 دولار في شهر ديسمبر 2018. عند هذه النقطة ، فقدت الأسهم أكثر من 43 في المئة من قيمتها من أعلى مستوى على الإطلاق من 218.62 دولار.

ومع ذلك ، دفع الثيران (و هم المتداولون المراهنون على صعود السوق) مرة أخرى بقوة. و تمكنوا من استعادة الدعم المائل للقناة في أبريل 2019 عندما ارتفع السهم إلى 198.48 دولار و الأهم من ذلك قام الثيران بإعادة إختبار الدعم بنجاح في الشهر الماضي.

نظرًا لأن FB عاد للتداول داخل القناة ، فإن المضاربين على الإرتفاع قد يدفعون سعر السهم أعلى من 218.62 دولار.

تعد Netflix (NFLX) واحدة من أكثر أسواق ناسداك الصعودية فقد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 423.21 دولار في يونيو 2018 و منذ ذلك الحين دخل السهم في دوامة هبوطية حيث فقد أكثر من 45 في المائة من قيمته عندما انخفض إلى 231.23 دولار في شهر ديسمبر 2018.

و لحسن الحظ استعاد المضاربون على الصعود رباطة جأشهم وأعادوا السعر بسرعة فوق الدعم القطري و الآن يتطلع سهم الشركة لإطلاق تجمع كبير.

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تُظهر نظرة على الرسم البياني الأسبوعي أن Netflix على إستعداد للخروج من نمط الرأس والكتفين المعكوس و إن الحركة القوية فوق 375 دولار قد تشير إلى انعكاس الإتجاه .

استنادًا إلى إرتفاع النموذج قد يؤدي الإختراق إلى إرتفاع السهم إلى 510 دولارات ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في أقل من ستة أشهر.

أعطت هدنة الحرب التجارية الأسهم الأمريكية دفعة قوية و أسهم ناسداك بما في ذلك AAPL FB و NFLX هي من بين المستفيدين الرئيسيين فهذه الأسهم تقترب من تسجيل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق.

و وفقًا لهذا التقييم سيكون سهم Apple شراءًا جيدًا عند منتصف القناة حول 190 دولار و بالنسبة إلى FB يبدو أن منطقة الشراء ستكون عند 185 دولارًا بالقرب من الدعم القطري للقناة و أخيرًا يمكن أن تكون لـ Netflix فرصة عملية شراء جيدة بعد أن اخترقت مستوى المقاومة 375 دولار و في ظل الظروف الحالية ، فإن الشراء المرتفع نسبيًا والبيع المرتفع يبدو استراتيجية قوية.

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المصدر :

www.ccn.com

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