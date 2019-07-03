منصة BitMEX تحضر لإطلاق منتجات “الدخل الثابت” و القائمة على البيتكوين

كشف السيد “آرثر هايز” المدير التنفيذي لشركة BitMEX عن بعض خطط الشركة المستقبلية، وذلك خلال نزوله ضيفا على هامش قمة آسيا بلوكشين التي انعقدت مؤخرا.

من بين ما أعلنه “آرثر هايس” معلومات مثيرة عن التطورات المستقبلية لشركة BitMEX من تحضير لإطلاق مشتقات قائمة على البيتكوين توفر وتقدم دخل ثابت لمستثمريها.

حيث أوضح “آرثر” أنهم تمكنوا من تطوير منصة BitMEX لتصبح كمزود لمختلف مشتقات العملات المشفرة (الايثيريوم، EOS، الترون …) مع توفير استخدام رافعة مالية ليس لها تاريخ انتهاء محدد.

ومن خلال دعم مجموعة واسعة من مشتقات العملات المشفرة فإن الهدف من ذلك هو تنويع منتجات مشفرة ذات دخل ثابت.

كما أكد “آرثر” في حديثه حول الدخل الثابت بالقول:

“نحن حريصون حقا بالعمل على توفير مشتقات الدخل الثابت. في الاسابيع القليلة القادمة سنكشف عن أول اصدار من قسيمة سند البيتكوين وسيكون في شكله الأولي مقتصر على فئة محددة للاستثمار والاقراض فيه على أن يحققوا عوائد مالية مستقرة بصفة دورية حتى موعد تاريخ نهاية الاستحقاق”.

يمثل الدخل الثابت نوع من أنواع الاستثمار المضمون والذي يُدفع فيه للمستثمر عوائد ناتجة عن الفوائد الاستثمارية حتى التاريخ المتفق عليه.

كما أجاب “آرثر” على سؤال تضمن التقلبات الأخيرة التي شهدتها عملة البيتكوين فقال:

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“تمثل التقلبات الأخيرة بمثابة المياه العالية لكثير من المستثمرين”.

وأشار إلى ارتفاع حجم التداول خلال نهاية الأسبوع الماضية مشيدا به معتبرا اياه نقطة ايجابية لصالح السوق.

مرجعا السبب الأقوى لارتفاع البيتكوين لإعلان فيسبوك عن عملة ليبرا وما رافقه من اقبال جماهيري كثيف.

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