منصة Bitfinex تعيد 100 مليون لـ شركة Tether كبداية لسداد القرض

في بيان صادر من منصة التداول Bitfinex يوم أمس الثلاثاء.
صرّحت المنصة بأنها بدأت في سداد قرض شركة Tether الشقيقة لها.
وذلك بعد أن سبق لشركة Bitfinex أن أخذت 700 مليون دولار من شركة Tether في أوائل السنة الجارية.
ووفقا لملفات المدعي العام في نيويورك فإن المنصة ملزمة بتعوي النقود وغلق الفتحة المالية المقدرة بـ850 مليون ولار.
لتبدأ بالفعل منصة Bitfinex بسداد القرض عن طريق تحويل 100 مليون دولار من حسابها نحو Tether.
ومما جاء في الاعلان ما يلي:
“قامت بيتفينكس بسداد مبلغ 100 مليون دولار من حسابها نحو التيثر”.
“كما تم في بداية شهر يوليو أن قامت بيتفينكس بسداد مقدم لجميع الفوائد المتراكمة عن المبلغ المقترض من التيثر”.
وتشترك كل من شركة Bitfinex و Tether في طاقم اداري واحد من مسؤولين تنفيذيين ومساهمين.
بالرغم من تأكيد الشركتين على أنهما كيانان منفصلان عن بعضهما البعض.
ومثلما هو معلوم عن عملة التيثر أنها تستند على الدولار الأمريكي في قيمتها وتتداول عملة التيثر في العادة حول رقم 1 دولار، لكن اقتراض Bitfinex من التيثر يعني استبدال القيمة المرجعية الضامنة بديون تابعة لشركة أخرى.
للعلم الشركة الأم IFinex التي تدير الفرعين (Bitfinex و Tether) مازالت في معركة قانونية مع المدعي العام بنيويورك.
المدعي العام في نيويورك يتهم شركة التيثر (الدولار الرقمي) بخسارة 850 مليون دولار
وردت الشركة على المدعي العام بنيويورك بان ادعائها باطل وأن ليس لها أي أدلة يثبت تورطها في خسارة 850 مليون دولار.
ومن المتوقع من مكتب المدعي العام بنيويورك أن يقدم معارضته يوم 8 يوليو القادم.
بينما حدد تاريخ 22 يوليو موعد الرد من طرف شركة IFinex، بينما ستستأنف المحاكمة يوم 29 يوليو القادم.
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