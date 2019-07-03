جوجل تمهد لإطلاق نظام التشغيل الجديد Fuchsia

نظام التشغيل الجديد Fuchsia
قد يكون نظام الأندرويد أهم نظام تشغيل للهاتف المحمول في الوقت الحالي ، و الأكبر من حيث الحصة السوقية ، لكنه بالتأكيد لن يكون موجودًا إلى الأبد . لهذا السبب تعمل شركة Google بالفعل على نظام تشغيل عالمي يحل محل نظام الـ Android في يوم من الأيام ، دون الحاجة إلى القلق بشأنه . إن نظام Fuchsia OS – كما يطلق عليه في الوقت الحالي – سيعمل بسلاسة على مجموعة متنوعة من الأجهزة ، بغض النظر عن حجم الشاشة . و سوف يوفر تحديثات أسرع و ميزات خصوصية أفضل ، و ذلك وفقًا لبعض التقارير ، كما سيدعم تطبيقات الـ Android بالإضافة إلى تطبيقات Fuchsia الأصلية .
بعد شهور من الشائعات ، أكدت شركة Google أخيرًا وجود نظام Fuchsia ، في الحدث الضخم ” I / O 2019 ” الذي انعقد في منتصف مايو الماضي ، و كان الأمر بمثابة مفاجئة إلى حد ما . و الآن ، قامت Google بخطوة غريبة أخرى تقربنا خطوة واحدة من مستقبل هاتف محمول بدون أندرويد . و نظام Fuchsia OS هو مشروع مفتوح المصدر ( open source ) مصمم لأنظمة التشغيل الحديثة ، و وصفته شركة جوجل بأنه ” نظام تشغيل معياري قائم على القدرات ” .
و قد أطلقت Google موقع Fuchsia الخاص بالمطورين بعد فترة وجيزة من حدث ” I / O 2019 ” ، و لكنه لم يضم أي محتوى مرئي ، حيث لم يكن لدى Google أي شيء آخر لمشاركته مع المطورين في ذلك الوقت . و أخذ الأمر في التقدم سريعًا بنهاية الأسبوع الماضي ، حيث قررت Google أن الوقت قد حان لإضافة المحتوى إلى Fuchsia.dev .
نظام التشغيل الجديد Fuchsia بديل الاندرويد
و مع ذلك ، يكاد يكون من المستحيل على المطورين البدء في إنشاء تطبيقات Fuchsia حاليًا ، و يرجع ذلك أساسًا إلى وجود عدد قليل جدًا من الأجهزة التي تدعم نظام تشغيل Fuchsia ، و هذه الأجهزة هي Acer’s Switch Alpha 12 و Google Pixelbook ، بالإضافة إلى أجيال متعددة من Intel NUC .
لقد تم تقديم موقع Fuchsia.dev أولاً على موقع Reddit ( من خلال موقع 9to5Google ) ، حيث يتيح لك Fuchsia.dev تصفح مجموعة متنوعة من المستندات ، و التي ينبغي أن تكون نقطة إنطلاق رائعة للمطورين الذين يتطلعون إلى التعرف على نظام التشغيل الجديد القادم .
صورة من داخل موقع Fuchsia.dev / المصدر : جوجل
و مع ذلك ، لا يمكنك في الواقع إستخدام أي من المعلومات الموجودة على الموقع . و لا يمكنك تثبيت الإصدار الخاص بالمطورين ( dev ) من Fuchsia على أي جهاز ، و أيضاً لا يمكنك البدء في تطوير تطبيقات لهذا النظام – على الرغم من أنه يمكن لشخص ما أن يجادل بسهولة قائلاً ، أن بعض المطورين لديهم بالفعل تطبيقات يمكن تشغيلها على أدوات Fuchsia من اليوم الأول ، و ذلك بفضل آداة Flutter من Google .
و لهذا السبب يبدو قرار Google بإتاحة مستندات Fuchsia للمطورين بشكل فجائي أمراً غريبًا . فلماذا الآن ؟ لماذا لم يكن في حدث ” I / O 2019 ” الماضي أو في مايو المقبل ؟ ، هل نتوقع المزيد من الإعلانات و التصريحات القوية بشأن نظام Fuchsia قريبًا ؟
إن المستندات الموجودة على الموقع الخاص بمطورين Fuchsia ، تتضمن معلومات تفصيلية حول تقنية Zircon microkernel الجديدة كلياً ، و التي تم تصميم نظام التشغيل عليها . و بالمقارنة ، تعتمد أنظمة تشغيل Android و Chrome من Google على تقنية Linux kernel . و من ضمن نقاط القوة الرئيسية التي سيتمتع بها نظام ” فوشيه ” Fuchsia هي قابلية التوسع ( scalability ) . و تخطط شركة Google لإستخدام نظام التشغيل على مجموعة واسعة من الأجهزة ، بما في ذلك الهواتف الذكية و الأجهزة اللوحية ( tablets ) و أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، بالإضافة إلى الأنظمة المدمجة ( embedded systems ) .
بينما تعتمد تطبيقات Fuchsia على Dart ، سوف يحتاج المطورون إلى إستخدام برنامج Flutter لكتابة واجهة المستخدم و التطبيقات فعليًا . و تتمثل الميزة الرئيسية لـ Flutter في أنه إطار عمل متعدد المنصات ، مما يتيح للمطورين إنشاء تطبيقات لكل من iOS و Android بإستخدام قاعدة بيانات واحدة . و بالرغم من ذلك فإن شركة Google قد نفت أنها تخطط لاستبدال Android بـ Fuchsia في المستقبل .
من ناحية أخرى ، كان على شركة Google أن تبدأ من مكان ما . حتى إذا لم يكن هناك إعلان مهم بشأن نظام Fuchsia في القريب العاجل ، فعلى الشركة أن تتأكد من وجود جميع العناصر في مكانها حتى تتشكل الصورة الكاملة . إن بوابة المطورين هي مورد مهم ينبغي أن يكون جاهزًا من أجل نظام تشغيل يعرف المطورون بالفعل أنك بصدد إنشاءه .
و في الوقت نفسه ، سيحصل نظام Android على تحديث Q الخاص به في الشهر القادم ، و سنرى بعض التحديثات الإضافية قبل أن يحل محله نظام Fuchsia . و هذا يعني أننا ربما سنبقى في مرحلة انتظار لبعض الوقت ، قبل أن نجد نظام Fuchsia يعمل على أي هواتف ذكية أو أي شيء آخر .
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