"سندات بيتكوين" بدون عملات ورقية الأولى من نوعها في العالم متاحة الآن على بلومبرغ ترمينال

تام شمس - الأربعاء 3 يوليو 2019 02:51 مساءً - أطلقت شركتان أوروبيتان ما وصفوه بأنه أول سندات بيتكوين أصلية في العالم، وذلك حسبما أكدا في بيان صحفي مشترك يوم ٣ يوليو.

حيث انضمت شركة أرجنتو التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، إلى شركة لندن بلوك إكستشينج (LBX) لإصدار السندات المقومة بالبيتكوين، والتي تخضع لتنظيم هيئة المملكة المتحدة للسلوك المالي (FCA).

وقد علق مدير شركة أرجنتو "فيل ميلو" قائلًا: "نحن نشعر بسعادة غامرة لأننا نظّمنا وأنتجنا أول منتج مالي مصنّف من فئة بيتكوين في العالم".

"البنوك الاستثمارية الكبيرة غير مشاركة إلى حدٍ كبير في هذا المستوى".

ويمثل السند Argento-LBX الأول في منتجات العملة المشفرة الخاضعة للتنظيم، حيث أنه لا يحتوي على أي تعرض للمستهلكين. وهو متاح بسهولة عبر بلومبرغ ترمينال، وهو أول منتج قائم على العملات المشفرة له رمز ISIN الخاص به.

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كما تتوفر فترات مختلفة منه، وتطلق عليها أرجنتو أسماء الظواهر الخاصة بالعملات المشفرة مثل "FOMO" و "HODL" و "MOON".

وتقول شركة لندن بلوك إكستشينج إن HODLers يشكل أحد الأسواق المستهدفة الرئيسية للسندات.

حيث أضاف الرئيس التنفيذي بنجامين ديفيز قائلًا: "يعتبر هذا منتجًا ممتازًا للأشخاص الذين يمتلكون حاليًا عملة بيتكوين ولا يخططون لبيعها خلال السنوات القليلة المقبلة ...".

"الآن، ولأول مرة، لديهم طريقة تصنيف مؤسسية لجعل محافظهم تنمو دون تعريض عملات بيتكوين الخاصة بهم إلى تقلبات أسواق العملات التقليدية".

وفي السابق، كانت حكومات العديد من الدول النامية قد أبلغت صندوق النقد الدولي (IMF) بأنها كانت حريصة على إصدار سندات مرتبطة ببيتكوين.