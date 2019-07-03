قادة ومؤسسو الايثيريوم يغازلون مستثمري ورجال المال الخليجيين لتبني الايثيريوم في المنطقة أكثر

شبكة الايثيريوم من شبكات البلوكشين الواسعة والكبيرة والتي بلغ انتشارها مستوى عالمي.

يسعى مدراء شبكة الايثيريوم للتوسع أكثر وبخاصة في منطقة الخليج

وهو ماظهر من خلال جملة التطويرات الحاصة في المنطقة بغرض توفيق وتكييف شبكة الايثيريوم مع عادات وتقاليد المنطقة

بالاضافة إلى أخذ الدين الاسلامي بعين الاعتبار ومحاولة جعل الايثيريوم متوافق مع تعاليمه.

صرّح السيد “فيرجيل جريفيث” رئيس المشاريع الخاصة لمؤسسة الايثيريوم للمصدر

بأن مؤسسته الغير ربحية تتعاون مع خبراء ماليين في منطقة الخليج لجعل الايثيريوم متوافق مع الشريعة الاسلامية.

حيث تلزم الشريعة الاسلامية بحرمة الربا وأخذ الفائدة على أموال مقترضة وغيرها من التعاليم المنظمة للمعاملات المالية.

الخطوة المتخذة من طرف مؤسسة الايثيريوم تهدف لاستقطاب أصحاب المال والنفوذ في منطقة الخليج.

من خلال تأمين امكانية الاستثمار من أصحاب المال.

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أضاف “فيرجيل جريفيث” في تصريحه قائلا:

وظيفتي هي الحفاظ على حركة مكعب النرد، حيث نسعى للامتثال للشريعة الاسلامية وسواء حصلنا على مرادنا أم لا، فيبقى الأمل قائما بالحصول على بعض من صندوق الاستثمار السعودي الذي يخصص جزء كبير منه للاستثمار في المشاريع الابتكارية على تقنية البلوكشين وان حظينا باستثمار منهم فسيكون ذلك نعمة حقيقية.

فيما أخبر السيد “وان حفيظي حليم” خبير التمويل الاسلامي في شركة أماني الاستشارية في دبي بأن شركته حصلت على طلب من طرف مؤسسة الايثيريوم يتمثل في اجراء بحث حول توافق العقود الذكية للايثيريوم مع التعاليم الاسلامية.

كما أخبر السيد “وان حفيظي حليم” بأن الشركات التي ترغب في جمع التبرعات في الدول الاسلامية يمكنها الاتصال بعلماء الشريعة للنظر فيما إذا كانت مشاريعها متوافقة مع الشريعة أم لا، وبحصولهم على شهادة الشريعة فسيكون هناك توضيحات وتطمينات للمستثمرين المسلمين.

بذلك فإن صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يدير استثمارات بقيمة 300 مليار دولار جعلت رؤساء مؤسسة الايثيريوم يطمحون للوصول لبعض منه من خلال تقديم ميزات وخدمات اضافية وكذا تحديث الشبكة لتتوافق مع الشريعة الاسلامية.

للعلم هناك العديد من الشركات القائمة على تقنية الايثيريوم عقدت شراكات مهمة في منطقة الخليج وبعض البنوك والمؤسسات المالية مثل شركة ConsenSys وغيرها من المؤسسات الأخرى المطورة لتقنية البلوكشين.

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