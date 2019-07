سعر بيتكوين "صعودي للغاية" مرة أخرى بعد قفزة بلغت ٢٠٪ لتتجاوز ١١٠٠٠ دولار

تام شمس - الأربعاء 3 يوليو 2019 12:51 مساءً - فاجأت بيتكوين (BTC) الأسواق ووسائل الإعلام على حد سواء يوم ٣ يوليو، حيث قفزت أكثر من ٢٠٪ خلال ٢٤ ساعة لتتغلب على المقاومة عند ١١٠٠٠ دولار.

تصور السوق من كوين٣٦٠

وقد وضعت بيانات من كوين ٣٦٠ يوم الأربعاء زوج بيتكوين مقابل الدولار في المنطقة الخضراء، بعد أيام قليلة مضطربة شهد خلالها الزوج انخفاضًا إلى ٩٦٨٨ دولارًا.

واعتبارًا من وقت النشر، تم تداول عملة بيتكوين حول ١١٣٠٠ دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى محلي بلغ ١١٥٢٥ دولارًا في وقت سابق من اليوم.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وقد دحض الانعكاس المفاجئ على الفور النظريات الناشئة في الصحافة السائدة ومن مهاجمي العملات المشفرة. حيث أعلنت فوربس أن 'فقاعة البيتكوين' قد ظهرت قبل ساعات قليلة، بينما في يوم الاثنين، وجه الاقتصادينوريل روبيني انتقادات جديدة لأداء بيتكوين.

وفي الوقت نفسه، كان المؤيدون يتطلعون إلى معرفة أين سينتهي الأمر بالارتفاع الأخير. ففي أحد التحليلات، قال متداول بيتكوين "جوش ريجر" إنه يتطلع إلى نطاق محتمل

$BTC has just hit over 20% gain in less than 24 hours



Looking extremely bullish and could be heading towards $11,760 (1 day resistance)



Wanting to go to sleep but it's hard to rest when Bitcoin crushes resistance after resistance on lower time frames



Enjoy your gains pic.twitter.com/cCC94ZYirf