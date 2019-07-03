سعر بيتكوين "صعودي للغاية" مرة أخرى بعد قفزة بلغت ٢٠٪ لتتجاوز ١١٠٠٠ دولار

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تام شمس - الأربعاء 3 يوليو 2019 12:51 مساءً - فاجأت بيتكوين (BTC) الأسواق ووسائل الإعلام على حد سواء يوم ٣ يوليو، حيث قفزت أكثر من ٢٠٪ خلال ٢٤ ساعة لتتغلب على المقاومة عند ١١٠٠٠ دولار.
تصور السوق من كوين٣٦٠
وقد وضعت بيانات من كوين ٣٦٠ يوم الأربعاء زوج بيتكوين مقابل الدولار في المنطقة الخضراء، بعد أيام قليلة مضطربة شهد خلالها الزوج انخفاضًا إلى ٩٦٨٨ دولارًا.
واعتبارًا من وقت النشر، تم تداول عملة بيتكوين حول ١١٣٠٠ دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى محلي بلغ ١١٥٢٥ دولارًا في وقت سابق من اليوم.
مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠
وقد دحض الانعكاس المفاجئ على الفور النظريات الناشئة في الصحافة السائدة ومن مهاجمي العملات المشفرة. حيث أعلنت فوربس أن 'فقاعة البيتكوين' قد ظهرت قبل ساعات قليلة، بينما في يوم الاثنين، وجه الاقتصادينوريل روبيني انتقادات جديدة لأداء بيتكوين.
وفي الوقت نفسه، كان المؤيدون يتطلعون إلى معرفة أين سينتهي الأمر بالارتفاع الأخير. ففي أحد التحليلات، قال متداول بيتكوين "جوش ريجر" إنه يتطلع إلى نطاق محتمل
مشيرًا إلى أن الانتعاش الآن يجعل سعر بيتكوين يبدو "صعوديًا للغاية" مرة أخرى.
$BTC has just hit over 20% gain in less than 24 hours— Josh Rager 📈 (@Josh_Rager) July 3, 2019
Looking extremely bullish and could be heading towards $11,760 (1 day resistance)
Wanting to go to sleep but it's hard to rest when Bitcoin crushes resistance after resistance on lower time frames
Enjoy your gains pic.twitter.com/cCC94ZYirf
وقد شهدت أسواق العملات البديلة بعض المكاسب التي تشتد الحاجة إليها مع ارتفاع بيتكوين، حيث شهدت العديد من الأصول بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة ارتفاعًا من حيث الرسملة السوق بنسبة ٧٪.
حيث ارتفعت إيثريوم (ETH)، وهي أكبر عملة بديلة، بنسبة ٧,٦٪ لتتحدى المقاومة عند ٣٠٠ دولار مرة أخرى، بعد أن وصلت إلى مستوى ٢٧٢ دولارًا.
مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠
ومع ذلك، بعد انخفاض كبير، لا تزال العملات البديلة مكبوتة؛ وقد بدأ المتداولون في التساؤل عما إذا كانت هناك عودة كبيرة ستصل في الواقع.
تتبع أسواق أعلى العملات المشفرة في الوقت الحقيقي هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر بيتكوين "صعودي للغاية" مرة أخرى بعد قفزة بلغت ٢٠٪ لتتجاوز ١١٠٠٠ دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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