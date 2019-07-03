استطلاع: عملة ليبرا المستقرة الخاصة بفيسبوك من المستبعد أن تصبح سائدة

تام شمس - الأربعاء 3 يوليو 2019 02:53 صباحاً - تشير دراسة حديثة أجرتها شركة الخدمات المالية جيفريس إلى أن المستخدمين الأمريكيين بالكاد سيستخدمون عملة فيسبوك المستقرة المرتقبة "ليبرا" بسبب عدم الثقة.

وفي الاستطلاع، الذي شمل أكثر من ٦٠٠ من المجيبين، ورد أن أربعة من كل خمسة أشخاص اختاروا "غير محتمل" أو "غير مرجح للغاية" عندما سئلوا عما إذا كانوا سيشترون ليبرا. حيث أبدى ٤٥٪ من المجيبين عدم رغبتهم في شراء العملة بسبب قلة الثقة في فيسبوك، إلا إذا لم يكن للشركة أي وصول إلى بيانات معاملاتهم.

كما أفادت التقارير أن ما يقرب من ٤٠٪ من الذين شملهم الاستطلاع أشاروا إلى أن لديهم بالفعل محفظة دفع بواسطة الهاتف المحمول، مما يحول دون الحاجة إلى استخدام المحفظة الرقمية المرتبطة بليبرا، كاليبرا. "بشكل فعال، من دون تأثيرات كبيرة على الشبكة، لا نتوقع أن تحل ليبرا محل الأشكال الحالية للمدفوعات غير النقدية - على الأقل ليس على المدى القريب"، حسبما جاء في التقرير.

ومن بين المجيبين الذين أبدوا اهتمامهم باستخدام ليبرا، أفادت التقارير أن ١٢٪ قالوا إنهم سينفقون العملة على السلع أو الخدمات، و١٤ ٪ سيرسلون الأموال إلى أصدقائهم وعائلتهم، و١٥٪ سوف ينفقون ليبرا على كلا الخيارين.