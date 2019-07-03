تقرير: حجم التداولات في سوق “الدارك ويب” سيصل إلى مليار دولار في عام 2019

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ذكرت “بلومبرج” في تقرير جديد بأنه من المتوقع أن تصل حجم المعاملات في “الدارك ويب” إلى رقم قياسي وقد تتجاوز المليار دولار في نهاية عام 2019.
وفقاً لبحث أجرته شركة “Chainalysis” فإن حجم المعاملات في سوق “الدارك ويب” بلغت 515 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن عملة المونيرو هي العملة الأكثر استخداماً في مواقع “الدارك ويب” والتي يستم استخدامها لشراء المواد الممنوعة والغير قانونية.
ومع ذلك فإن التقرير أشار إلى أن حجم المعاملات في “الدارك ويب” بواسطة عملة البيتكوين (BTC) لا تتجاوز 1 في المئة من مجموع المعاملات.
علماً بأن فريق العمل المالي الدولي أصدر مؤخرا دليل للمساعدة في مواجهة استخدام العملات الرقمية في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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