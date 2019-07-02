منصة بينانس ستضيف خاصية تداول العقود الآجلة مع خيار الرافعة المالية بـ x20

كشفت أكبر منصات تداول العملات الرقمية, منصة بينانس, أنها ستطلق خلال الأشهر المقبلة منصة لتداول العقود الآجلة وسيتم إطلاق إسم Binance Futures عليها.

وتم التطرق إلى الخاصية الجديدة في مؤتمر Asia Blockchain Summit حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس أن Binance Future سوف تدعم تداول زوج البيتكوين (BTC) مقابل الدولار الرقمي (USDT).

وسيتم إضافة خيار الرافعة المالية لتصل إلى 20 ضعفاً و من المتوقع أن تقوم المنصة بإضافة المزيد من أزواج التداول مع إمكانية رفع قدرة الرافعة المالية.

يجدر بالإشارة إلى أن منصة Bitfinex كشفت عن استعدادها لإطلاق خاصية تداول العقود الآجلة مع خيار الرافعة المالية لتصل إلى 100 ضعفاً, وهو منتج مشابه لما تقدمه منصة BitMEX.

Advertisements

علماً بأن منصة Binance تقوم حالياً باختبار خاصية التداول بالهامش وبذلك فهي تنضم إلى العديد من المنصات التي تقدم التداول بالهامش وأشهرها منصة Kraken و منصة Huobi.

اقرأ ايضاً:

أسئلة وأجوبة: ما هي العقود الآجلة للبيتكوين ؟ وما هي طريقة عملها؟

مقارنة بين العقود الآجلة والتداول بالهامش في عالم الكريبتو والعملات الرقمية