هل هذه هي الفرصة الأخيرة للإنظمام لموجة البيتكوين قبل الصعود الأسطوري للعملة الرقمية الأولى؟

يشهد البيتكوين في هذه الفترة مرحلة تصحيح للسعر ترجع بالدرجة الأولى لخط المقاومة القوي جدا في حدود 14 ألف دولار و توجه الكثير من المتداولين لجني الأرباح استعدادا لموجة الصعود القادمة و نحن في هذا المقال سنبحث عن مستوى الدعم القادم الذي سيبحث عنه البيتكوين في الأيام القادمة و الذي سيكون نقطة ارتداد ستكسر بقوة مستوى 20 ألف دولار و ستتجه نحو مستويات قياسية في تاريخ العملة الرقمية الأولى.

فهل ستكون هذه هي الفرصة الأخيرة لركوب موجة البيتكوين ؟

في أوائل شهر أيار (مايو) توقعنا بدقة أن يتم تداول عملة البيتكوين فوق سعر 11500 دولار قبل نهاية عام 2019 و اخترقت العملة الرقمية الرائدة هذا المستوى في الشهر الماضي مسجلة أعلى مستوى سنوي جديد فوق 13000 دولار و منذ ذلك الحين تم تصحيح سعر الـ BTC وعاد التداول بالقرب من 10000 دولار.

في حين أن الكثيرين يرون أن هذا التراجع هو نهاية الارتفاع الكبير لعملة البيتكوين فإن تحليلنا يوضح أن العملة الرقمية الأولى تعمل ببساطة على تعزيز المكاسب لأن أولئك الذين استحوذوا على القاع يقومون حاليا بجني الأرباح و مع ذلك فبمجرد انتهاء جولة البيع هذه سنكون على ثقة من أن عملة البيتكوين ستتداول مرة أخرى فوق 11500 دولار و ستصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 20.000 دولار.

توضح لنا نظرة سريعة على الرسم البياني للـ bitcoin أن العملة الرقمية ترسم إسفينًا ساقطًا. و هذا هو نمط استمراري صعودي يشير إلى استئناف الإتجاه الصعودي القوي بمجرد انتهاء جني الأرباح.

و يتماشى هذا النمط مع هدفنا المبدئي لسعر الالتقاط السفلي و هو 9000 دولار فدعم $ 9،000 هو حاليًا نطاق مناسب من منظور المايكرو و عند هذه النقطة تكون عملة البيتكوين قد تخلت عن 35 في المائة من أعلى مستوى لها في 2019 عند 13880 دولارًا.

و مع ذلك فإن العديد من التجار ينتظرون مستوى 9000 دولار لفتح صفقات شراء جديدة و بالتالي فلن نتفاجأ إذا نجحت عملة البيتكوين في الضغط على هذا المستوى وانخفضت إلى مستوى الدعم عند 7،400 دولار.

و في هذه المرحلة تكون المؤشرات الفنية قد هدأت بشكل كبير و الأهم من ذلك أن المعنويات ستنخفض إلى الطرف الهبوطي للطيف و يتوقع الكثيرون حدوث انهيار لاحق نحو 6000 دولار و سيكون ذلك بمثابة إعداد رائع للانطلاق الصاروخي نحو سعر أعلى.

أما عند 7،400 دولار فسيكون البيتكوين قد فقد أكثر من 46 في المائة من أعلى مستوى سنوي بلغ 13،880 دولار و سيؤدي الانخفاض الحاد في القيمة إلى إنشاء العملة للارتداد المجيد نحو الأعلى.

بغض النظر عما إذا كانت العملة الرقمية الأولى سترتد إلى مبلغ 9000 دولار أو 7000 دولار فيجب ألا يقلق المستثمرون على المدى الطويل إذ يقوم الـ Bitcoin بإنشاء نموذج كبير معكوس للرأس والكتفين على الرسم البياني الأسبوعي مع خط العنق عند خط المقاومة 12000 دولار.

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يعطينا تشكيل هذا النموذج على الرسم البياني الأسبوعي القناعة بأن البيتكوين سيعكس اتجاهه من منظور المدى الطويل في الشهرين المقبلين.

إن التحرك القوي فوق 12000 دولار من شأنه أن يشعل السوق الصاعدة للعملة الرقمية رسميًا. و بناءً على ارتفاع النموذج فإن الاختراق سيصعد بالبيتكوين فوق مستوى 20.000 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يوفر الـ bitcoin مقاومة كبيرة أعلى من نطاقنا الحالي البالغ 12000 دولار و هذا يعزز حجة لدينا أنه سوف يرتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق من 20،000 دولار بمجرد الانتهاء من عمليات البيع.

الـ Bitcoin في وسط عملية تصحيح كبيرة ، وأهدافنا المختارة هي 9000 دولار و 7400 دولار.

و إذا احتفظ المضاربون على الارتفاع بـ 7400 دولار فمن المحتمل جدًا ألا يكون هناك إيقاف للعملة الرقمية الأولى عن الخروج من نموذج الرأس والكتفين المعكوس و من المحتمل أن يؤدي هذا إلى إختراق السعر لأعلى مستوى على الإطلاق عند 20.000 دولار.

وبالتالي ، قد يكون هذا التصحيح فرصتك الأخيرة للشراء قبل بدء الحفلة الحقيقية.

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المصدر :

www.ccn.com

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