منصة ICON تتوسع نحو قارة افريقيا بامضاء شراكة مع منظمة UABA

مشروع ICON, واحد من أكبر شبكات البلوكشين في العالم وهي الشبكة خلف عملة ICX الرقمية, وقعت مذكرة تفاهم وعقد شراكة مع جميعة افريقيا المتحدة لتقنية البلوكشين والتي يختصر اسمها بالحروف UABA.

وبموجب هذه الاتفافية فإن منصة ICON تلتزم بدعم أنشطة جمعية UABA بزيادة الوعي حول تقنية البلوكشين من خلال تخصيص برامج تعليمية وتشكيل حاضنات أعمال لأصحاب التطبيقات اللامركزية في افريقيا.

صرح السيد “جوش تشوي” مدير الشؤون العامة في منظمة ICON على خلفية الشراكة الأخيرة بمايلي:

“الشراكة الجديدة بين ICON و UABA ستعمل على تعزيز روح التآزر فيما بينهما، بالاضافة إلى زيادة تبني ورعاية تقنية البلوكشين وخدماتها في افريقيا، يسرنا جدا أن نكون طرف في هذه المغامرة المثيرة”.

الشراكة الجديدة ستسمح لجمعية UABA بمساعدة ICON في توسيع شبكتها في افريقيا بما فيها تشكيل منظمة لامركزية في المنطقة DAO ما سيجعل UABA أول مبادرة DAO في افريقيا.

حيث أن DAO هي منظمة لامركزية تمتثل لقواعد العقود الذكية المبنية على تقنية البلوكشين مما سيجعل المساهمون في المنظمة يطلعون على ما يجري في إدارة المنظمة بشكل شفاف.

كما يتم حفظ جميع المعاملات المالية على شبكة البلوكشين وتمكين العودة إليها في أي وقت ومن أي مكان.

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تفاعل السيد “ياليو سوكو” رئيس منظمة UABA بشكل ايجابي مع الشراكة الجديدة وصرّح بالقول:

“ستشكل شراكتنا مع ICON مثالا يحتذى به للمنظمات الغير ربحية، وشراكتنا مع ICON ستشكل امتداد للعمل الذي نقوم به في مجال التقنية التي نعمل على دعمها”.

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