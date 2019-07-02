أهم ما تطرقت إليه مجموعة العشرين (G20) حول العملات الرقمية المشفرة

اجتمعت مجموعة العشرين (G20) في اجتماعها الرابع عشر والذي انعقد في 28، 29 يونيو بمدينة اوزاكا اليابانية.

سنتطرق في موقع الخليج 365 حول أهم النقاط التي تطرقت إليها مجموعة العشرين فيما يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة.

حيث أصدر زعماء المجموعة بيانا مشتركا حول العملات المشفرة والتي كانت صورته العامة أن الأصول المشفرة لا تشكل تهديدا للاستقرار المالي العالمي مع حث الهيئات الرقابية بمزيد من العمل لوضع معايير و قوانين تنظيمية.

تطرق زعماء وقادة المجموعة لجملة من القضايا ذات الطابع الاقتصادي من قضايا تجارية استثمارية، الابتكار والرقمنة، والتمويل العالمي وغيرها من القضايا البارزة على الصعيد الاقتصادي.

ومن بين أهم التصريحات التي جاءت في القمة المنعقدة والمتعلقة بالعملات المشفرة والاقتصاد الرقمي ما يلي:

“”الابتكارات التقنية يمكن أن تضيف وتقدم فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد بشكل أوسع”

“الأصول المشفرة لا تشكل تهديداً للاستقرار المالي العالمي في هذه المرحلة ، وعليه فإننا نراقب التطورات عن كثب وسنظل متيقظين للمخاطر الحالية والقادمة”.

فيما رحب قادة مجموعة العشرين بمجلس الاستقرار المالي FSB وغيره من الهيئات الرقابية والنظامية والتي تساهم بشكل كبير في وضع القوانين وفرضها على الشركات لاتباعها.

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هذا وقدم مدير مجلس FSB رسالة لقادة المجموعة يوضح فيها التطورات والتقدم الذي أحرزه المجلس.

من استفادة من فوائد الابتكار المالي مع احتواء المخاطر التابعة وفهمها فهما عميقا مما يساعد المؤسسات والأسواق المالية في التطوير وتسخير أداوت الابتكار لصالحها.

وجاء في الرسالة أيضا بأن الاستخدام الواسع لأنوع مختلفة من الأصول المشفرة لأغراض الدفع بالتجزئة وجب التدقيق فيها من طرف السلطات المعنية لوضع معايير تنظيمية عالية.

وعليه وفي الختام يمكن القول بأن مجموعة العشرين لا ترى في العملات المشفرة تهديدا على الأقل في الوقت الحالي.

حيث سيتم الابقاء عليها تحت التنظيم والرقابة كما تم تفويض مجلس الاستقرار المالي بالقيام برقابتها وتحديد ممارساتها.

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