إدراج أسهم أول شركة بلوكشين في بورصة Xetra الألمانية

أصبحت شركة Blockchain Advanced AG أول شركة متخصصة في تقنية البلوكشين تنضم إلى بورصة Xetra الألمانية وذلك وفقاً لتقرير تم نشره عبر DGAP.de.

يجدر بالإشارة إلى أن أسهم شركة Blockchain Advanced AG متاحة للتداول أيضاً في منصة فرانكفورت منذ شهر يناير الماضي.

ويعرف بأن شركة Blockchain Advanced AG متخصصة في تصميم و تنفيذ شبكات البلوكشين للشركات بالإضافة إلى إطلاقها إلى عدد من المشاريع.

ومن ضمن المشاريع التي أطلقتها الشركة هو مشروع Peaq كما أنها قامت بإنشاء إطار عمل DAG و يعرف بإسم DAGchain وهو بروتوكول مصمم للتخلص من نقاط الضعف في شبكات البلوكشين الحالية.

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علماً بأن منصة Xetra الألمانية تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً لها و تديرها Deutsche Börse وتوفر خدمة تداول الأسهم والصناديق والسندات والضمانات على المنصة وتستخدم المنصة في 16 دولة أوروبية بالإضافة إلى هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.

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