سعر البيتكوين وصل لغاية 76 ألف دولار في زيمبابوي على “لوكال بيتكوين”

موقع “لوكال بيتكوين” يوفر امكانية بيع و شراء البيتكوين على المستوى العالمي بطريقة عمل الند للند P2P، تتباين فيه الأسعار من منطقة جغرافية لأخرى حسب العرض والطلب.

مؤخرا وصل سعر البيتكوين في دولة زيمبابوي لغاية 76 ألف دولار في حين وصوله لقيمة 11 ألف دولار على منصات التداول بمعنى زيادة بنسبة 580% على السعر الحقيقي.

سبب ارتفاع البيتكوين لمستويات قياسية في دولة زيمبابوي مرده أن الحكومة قررت ايقاف المعاملات بالدولار الأمريكي وإعادة استخدام الدولار الزيمبابوي المنكوب والذي تضخم ووصل أقصى درجات التضخم سنة 2008.

ليثير هذا الاجراء المفاجيء المواطنين الذين لم يستوعبوا الأمر بعد وزاد من غضبهم تجاه السياسة الاقتصادية.

Cryptocurrency is the digital version of old Swiss Dinar: The unstoppable money circulating without the government's consent. Watch #bitcoin usage and prices spike in Zimbabwe, where, like everywhere else, "the full faith of government" is just economic jargon. — 'Laolu Samuel-Biyi (@samuel_biyi) June 24, 2019

السيد “صموئيل بيي” مدير خدممة التحويلات المالية SureRemit في زيمبابوي بمايلي:

“مراقبة استخدام البيتكوين والأسعار في زيمبابوي مثله مثل أي مكان آخر في العالم، حيث أن الايمان بالحكومة هو مجرد شعار وعبارة اقتصادية”.

ليزداد الطلب على البيتكوين بشكل مكثف من طرف المستخدمين الزيمبابويين، ويرتفع البيتكوين لمستوى 76 ألف دولار مثلما توضح الصورة:

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للعلم الحكومة الزيمبابوية تسمح بشكل عادي بمعاملات العملات الرقمية المشفرة.

لكن لا توجد أي منصة تبادلية للعملات المشفرة بارزة ويستخدمها المواطنون ما عدا منصات P2P مثل منصة “لوكال بيتكوين”.

هناك العديد من السيناريوهات المشابهة لما حدث في زيمبابوي مثل دولة فنزويلا والذي توجه مواطنوها بشكل جماعي للعملات المشفرة.

بذلك تمثل العملات المشفرة المهرب الآمن لأصحاب المال والذين يريدون الحفاظ على أموالهم من عدم استقرار حكوماتهم.

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