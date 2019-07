سعر البيتكوين وصل لغاية 76 ألف دولار في زيمبابوي على “لوكال بيتكوين”

موقع “لوكال بيتكوين” يوفر امكانية بيع و شراء البيتكوين على المستوى العالمي بطريقة عمل الند للند P2P، تتباين فيه الأسعار من منطقة جغرافية لأخرى حسب العرض والطلب.

مؤخرا وصل سعر البيتكوين في دولة زيمبابوي لغاية 76 ألف دولار في حين وصوله لقيمة 11 ألف دولار على منصات التداول بمعنى زيادة بنسبة 580% على السعر الحقيقي.

سبب ارتفاع البيتكوين لمستويات قياسية في دولة زيمبابوي مرده أن الحكومة قررت ايقاف المعاملات بالدولار الأمريكي وإعادة استخدام الدولار الزيمبابوي المنكوب والذي تضخم ووصل أقصى درجات التضخم سنة 2008.

ليثير هذا الاجراء المفاجيء المواطنين الذين لم يستوعبوا الأمر بعد وزاد من غضبهم تجاه السياسة الاقتصادية.

Cryptocurrency is the digital version of old Swiss Dinar: The unstoppable money circulating without the government's consent. Watch #bitcoin usage and prices spike in Zimbabwe, where, like everywhere else, "the full faith of government" is just economic jargon.