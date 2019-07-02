العملاقة Binance تعلن عن اضافة تداول العقود الاجلة على منصتها مع رافعة مالية 20x

ستضيف Binance تداول العقود الآجلة بالرافعة المالية إلى منصة تبادل العملات الرقمية في غضون أسابيع ، وفقًا لخطاب رسمي ألقاه الرئيس التنفيذي تشاوبينج زاو في قمة آسيا بلوكشين يوم الثلاثاء .

ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بفتح صفقات شراء Long و بيع Short على حركات أسعار بيتكوين مع رافعة مالية تصل إلى 20 مرة .

الإقبال على البيتكوين وتداول الرافعة المالية يحقق نسبة هائلة وقد ذكر موقع CCN بالأمس ، أن منصة BitMEX لتداول العقود الآجلة للبيتكوين حصلت على رقما قياسيا في حجم التداول السنوي بأكثر من 1 تريليون دولار (1،000،000،000،000$) وتأمل منصة Binance تعزيز هذا الطلب على التداول ذو الرافعة المالية العالية .

في غضون سنتين قصيرتين ، جعلت Binance من نفسها أكبر منصة للعملات الرقمية من خلال حجم التداول ، وبإضافة تداول العقود الآجلة ، توسع Binance هيمنتها على المنصات المنافسة الأخرى .

لا يمكن للمستخدمين فقط الحصول على فرصة لتداول عملة البيتكوين ، ولكنهم أيضًا يراهنون ضد تحركات الأسعار ، والمعروفة بإسم البيع على المكشوف ، عن طريق إضافة التداول بالرافعة المالية في 20x ، يمكن للمستخدمين أيضًا تضخيم مكاسبهم ويأتي ذلك بعد أن كشفت المنصة في وقت سابق عن خطط لتمكين التداول بالهامش .

ستضيف الميزات الجديدة التي تطرحها منصة Binance سيولة كبيرة إلى نظام تداول العملات الرقمية وجذب متداولين أكثر تطوراً ، وقال Changpeng Zhao ، المعروف بإسم CZ ، إن منصة تداول العقود الآجلة ستبدأ الإختبار في الأسابيع المقبلة ، في البداية على عملة BTC .

كما يوضح التاجر والمحلل لوك مارتن ، فإن هذه الخطوة تعمل على زيادة هيمنة منصة Binance وتوسعها في عالم المنصات الرقمية ، حيث أطلقت منصة تداول العملات الرقمية العملاقة مؤخرًا خدمة شراء العملات الرقمية بواسطة بطاقات الإئتمان ، و تداول العقود الاجلة ، وأطلقت منصة Binance اللامركزية ما يجعلها الأولى من حيث تقديم خدمات لا مثيل لها .

Advertisements

لا يمكن أن يكون التوقيت أفضل بالنسبة إلى الرئيس التنفيذي لمنصة Binance حيث بلغت أحجام تداول بيتكوين الآجلة في منصة شيكاغو التجارية (CME) مستويات قياسية في أيام متتالية الأسبوع الماضي في حين أن منصة BitMEX الرائدة في مجال العملات الرقمية ، فاق حجم تداولها 16 مليار دولار في يوم واحد.

الطلب على تداول العقود الآجلة للبيتكوين يتزايد نظرًا لأن منصة تبادل العملات الرقمية الرائد في الصناعة Binance ، من المحتمل أن تضيف الوقود إلى النار.

المصدر :CCN.COM

اقرأ أيضا :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ.

تابعونا على التلجرام