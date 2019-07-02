باينانس تطلق منصة تداول عقود عملات مشفرة آجلة مع رافعة مالية تصل إلى ٢٠ ضعفًا

تام شمس - الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:51 صباحاً -

كشف تشانغ بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لبورصة باينانس الرائدة للعملات المشفرة، عن خطط الشركة لإطلاق منصة تداول للعقود الآجلة، مع دعم أولي لعقود بيتكوين مقابل UTSDT برافعة مالية تصل إلى ٢٠ ضعفًا.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي هذا خلال خطاب رئيسي ألقاه في قمة بلوكتشين آسيا في تايبيه في وقت سابق اليوم، ٢ يوليو.

ووفقًا لمراسل كوينتيليغراف في الموقع، أشار تشاو - الذي يشتهر في مجاله باسم "سي زي" - إلى أنه على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن تاريخ إطلاق محدد لمنصة التداول الجديدة "باينانس فيوتشرز"، فمن المتوقع إصدار اختبار محاكاة في غضون بضعة أسابيع.

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لقطة شاشة لواجهة تداول باينانس فيوتشرز. المصدر: حساب @باينانس على تويتر

قد كشف "سي زي" عن أن المنصة تهدف في النهاية إلى دعم عقود التداول الطويلة والقصيرة لمجموعة متنوعة من الأصول المشفرة.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، تأتي أخبار إطلاق العقود الآجلة بعد فترة وجيزة من تأكيد سي زي أن تداول الهامش أصبح الآن في مرحلة تجريبية وسيتم دعمه قريبًا بواسطة المنصة.

كما واصلت الشركة طرح أزواج تداول جديدة وميزات لمنصة تداولها التي لا تقدم خدمات الحفظ، باينانس ديكس - آخرها زوجان جديدان للتداول من العملات مستقرة.