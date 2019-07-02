عملية احتيال جديدة في عالم الكريبتو تنجح في جمع الأموال عبر استخدام صورة ولي عهد أبوظبي

كشف تقرير صادر من قبل The National عن عملية احتيال جديدة في عالم الكريبتو تستخدم منصة “فيسبوك” للإعلانات وتستهدف سكان الإمارات العربية المتحدة و منطقة الخليج العربي.

وذكر التقرير أن الموقع الاحتيالي استخدم صورة ولي عهد أبوظبي, محمد بن زايد آل نهيان, على أنه أحد مؤيدي المشروع وأنه سيساعد الأفراد على تحقيق الأرباح.

ووفقاً للتقرير فإن الموقع الاحتيالي قام بالترويج للإعلان عبر خدمة “فيسبوك” للإعلانات المدفوعة والذي تم مشاركته آلاف المرات وحتى الآن لم يتم الكشف عن عدد الأشخاص الذي تم خداعهم.

ووعد المشروع الإحتيالي كل مستثمر يقوم باستثمار 1000 درهم (حوالي 270 دولار) ستجعل المستثمر غني خلال سبعة أيام.

و تضمن الإعلان اقتباساً مزيفاً من ولي عهد أبوظبي زاعماً أن المشروع الجديد يمثل “طريقته في رد الجميل للناس”.

يجدر بالإشارة إلى أننا قمنا في الخليج 365 بنشر عملية احتيال جديدة تمت في الهند وتضمن اقتباسات مزيفة من “بيل غيتس” واستطاع المشروع الاحتيالي جمع 2 مليون دولار.

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ومنذ اكتشاف عملية الاحتيال, قامت منصة “فيسبوك” بحذف جميع الإعلانات والمنشورات المتعلقة في المشروع الاحتيالي.

وطالب مكتب ولي عهد أبوظبي أن يقوم الناس بالتحقق من صحة الحملات التي تطالب بالاستثمار أو التبرعات لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

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