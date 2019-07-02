منصة BitMEX تحطم رقماً قياسياً مع حجم تداول سنوي مذهل

حطمت بورصة BitMEX لتداول العقود الآجلة للبيتكوين رقما قياسيا في حجم التداول السنوي بأكثر من 1 تريليون دولار (1،000،000،000،000$) ، وفقاً لتغريدة مؤسس منصة التداول “آرثر هايز”.

يأتي ذلك تزامناً مع الوقت الذي تنفجر فيه أحجام تداول العقود الآجلة للبيتكوين إلى مستويات قياسية على بورصة شيكاغو التجارية (CME) . ويزداد الطلب على مشتقات بيتكوين والعقود الآجلة لبيتكوين ، التي تسمح للمستخدمين بفتح صفقات شراء (long) و بيع (short) على المكشوف.

” 1 تريليون دولار تم تداولها في عام ؛ الإحصائيات لا تكذب . BitMEX ليس شيئًا سخيفًا للعبث معه . نوريل روبيني سأراك يوم الأربعاء . “

تشتهر منصة BitMEX بتداول الهامش ذو الرافعة المالية العالية ، حيث يمكن لمستخدمي المنصة تنفيذ صفقات برافعة مالية تصل إلى 100x على تداول العقود الآجلة للبيتكوين.

وفي يوم 26 يونيو ، تفاخرت البورصة بتسجيلها رقماً جديداً حين وصل سعر البيتكوين إلى ما يقرب من 14،000 دولار . حيث تجاوزت قيمة الفائدة لتداولات المنصة على عقود ومشتقات البيتكوين 1 مليار دولار ، بينما بلغ إجمالي حجم التداول 16 مليار دولار.

بشكل تراكمي ، شهدت البورصة الآن تداول أكثر من 1 تريليون دولار في العام الماضي. إنه إنجاز مذهل ، بالنظر إلى ضَعف سوق البيتكوين وتراجع سعر العملة لأدنى مستوياتها خلال السوق الهبوطية التي استمرت في معظم أيام التداول على مدار 365 يوم أو يزيد.

كما سجلت بورصة CME لعقود بيتكوين الآجلة – والتي تم إطلاقها في أواخر عام 2017 ، رقماً قياسياً في الفائدة أيضاً.

سجلت تداولات قيمة افتراضية قياسية في حجم الفائدة نحو 1.7 مليار دولار يوم الأربعاء الأسبوع الماضي ، في اليوم وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى في عام 2019.

تُقدم كل من CME و BitMEX منصة للمتداولين تُمكنّهم من تنفيذ صفقات البيع على المكشوف (short) ، أو الرهان على سعر البيتكوين.

ومع إرتفاع سعر البيتكوين بأكثر من 300 ٪ من أدنى مستوياتها السنوية ، ذهب العديد من المتداولين إلى هذه المنصات لوضع الرهان ضد المسيرة الصعودية لسعر بيتكوين والتي أخذت تنفد قوتها.

ومع ذلك ، فإن تنفيذ صفقات الـ short على بيتكوين هو أيضًا استراتيجية تحوط للاعبين الكبار ، وفقاً لما تُشير اليه صحيفة وول ستريت جورنال.

“لا تعني هذه البيانات بالضرورة أن صناديق التحوط تضع رهانات صريحة سينخفض سعر البيتكوين . يمكن أن تكون رهانات البيع (صفقات الـ short) أيضًا جزءًا من استراتيجيات التحوط : على سبيل المثال ، قد يكون لدى صندوق التحوط محفظة تحتوي عملات للبيتكوين تُنفذ صفقات الـ short في بورصة CME كـ تأمين مقابل انخفاض قيمة البيتكوين .”

الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX و كاره البيتكوين نورييل روبيني

في حين أنه من المقرر أن يُناظر مؤسس BitMEX آرثر هايس نظيره نورييل روبيني – ناقد البيتكوين الشهير ، يوم الأربعاء 3 يوليو.

Advertisements

فقد قام روبيني بانتقاد هايس على تويتر ، مدعياً بأن أحجام التداول لمنصة BitMEX مزيفة . مستشهداً على ذلك بدراسة BitWise حول تلاعب منصات التداول.

” كيف يمكن للمرء تصديق أي من هذه الأرقام عندما تكون 95 في المئة من اجمالي معاملات بيتكوين على منصات التداول وهمية ؟ عملات مزيفة ، عملات لعينة (shit-coins) ، معاملات وهمية ، أسعار زائفة . الشيء الحقيقي الوحيد في عالم العملات الرقمية هو التلاعب ، ضخ الأسعار و تفريغها (pump n dump) ، غسيل التداول ، وغير ذلك … “

ما لا يدركه روبيني هو أن حجم التداول لمنصة BitMEX لم يتم التطرق لذكره حتى في تقرير Bitwise ، كما أنها ليست مدرجة ضمن بيانات CoinMarketCap لأحجام التداول على بورصات العملات الرقمية ، لأنها منصة مشتقات.

ومن المقرر أن يتقابل الإثنان وجهاً لوجه في قمة بلوكتشين آسيا 2019 يوم الاربعاء 3 يوليو. وفي تغريدة محذوفة ، قال هايز أنه يود أن ” يمسح الأرض بهذا الأحمق .”

رقم 1 تريليون دولار ليس رقماً سهلاً يُمكن تجاوزه بالنسبة لحجم التداول على عقود عملة رقمية لم يمضِ على قدومها لعالم التداول بضع سنوات.

ومع ذلك استطاعت العملة الرقمية المهيمنة لفت أنظار العالم أجمع وجذب ملايين المتداولين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويُعد توسع وزيادة أحجام منصات التداول على العملات الرقمية علامة هامة تشير الى تنامي الصناعة وزيادة تبني العملة الرقمية على نطاق أوسع.

عزيزي القارئ ، ما هي وجهة نظرك حول منصة BITMEX وحجم التداول المذهل على عقود البيتكوين ، وكيف تتوقع أن تكون المناظرة الشرسة المنتظرة بين مؤسس منصة BITMEX آرثر هايس وناقد بيتكوين نوريل روبيني ؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل..

المصدر : CCN

إقرأ أيضاً المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام