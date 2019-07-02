ما هو التداول بالهامش ( Margin Trading ) ؟

كثيراً ما تردد على أسماعنا مصطلح ” التداول بالهامش ” أو الـ margin trading ، و في هذا المقال المعرفي نعرض لكم كل ما تودون معرفته بشأن هذا النوع من التداول . و نبدأ مقالنا بتعريف بسيط لمفهوم التداول بالهامش ، و هو طريقة لتداول الأصول بإستخدام أموال تم تقديمها من قبل طرف ثالث . و عند مقارنة التداول بالهامش بحسابات التداول العادية ، فإن حسابات الهامش تتيح للمتداولين الوصول إلى مبالغ أكبر من رأس المال ، مما يسمح لهم بالاستفادة من مراكزهم بشكل أكبر .
و بشكل أساسي ، يعمل التداول بالهامش على تضخيم نتائج التداول مما يمكن المتداولين من تحقيق أرباح أكبر في التداولات الناجحة . و هذه القدرة على تضخيم نتائج التداول تجعل التداول بالهامش شائعًا بشكل ملحوظ في الأسواق التي تتصف بالتقلبات المنخفضة ، و خاصة سوق الفوركس العالمي . و مع ذلك ، فإن التداول بالهامش يتم استخدامه أيضًا في أسواق الأسهم و السلع و العملات الرقمية .
في الأسواق التقليدية ، عادة ما يتم توفير الأموال المقترضة من قبل وسيط إستثمار ( investment broker ) . أما في أسواق تداول العملات الرقمية ، غالبًا ما يتم توفير الأموال من قبل متداولين آخرين ، و الذين يتمكنون من جني الفوائد بناءً على طلب السوق على أموال الهامش . و هناك ايضاً بعض منصات تداول العملات الرقمية التي تقوم بتوفير أموال الهامش لمستخدميها ، و لكن هذا الأمر يعد أقل شيوعًا .
عند قيام المتداول ببدء صفقة تداول بالهامش سوف يُطلب منه أن يلتزم بنسبة مئوية محددة من مجمل قيمة الطلب . و هذا الإستثمار المبدئي يُعرف بإسم الهامش ( margin ) و يرتبط ارتباطًا قوياً بمفهوم الرافعة المالية ( leverage ) . بمعنى آخر ، يتم إستخدام حسابات التداول بالهامش للقيام بصفقات تداول بالرافعة المالية ، و تصف الرافعة المالية نسبة الأموال المقترضة إلى الهامش . على سبيل المثال ، لكي تقوم بفتح صفقة تداول بقيمة 100,000دولار أمريكي برافعة مالية تبلغ 1 : 10 ستحتاج إلى الإلتزام بمبلغ 10,000 دولار أمريكي من رأس مالك .
إن منصات التداول و الأسواق المختلفة تعمل على توفير مجموعة متميزة من القواعد و معدلات الرفع المالي . في سوق الأسهم ، على سبيل المثال ، تمثل نسبة 1 : 2 النسبة النموذجية ، بينما يتم تداول العقود الآجلة غالبًا برافعة مالية قدرها 1 : 15 . بالنسبة إلى شركات السمسرة و الوسطاء في مجال الفوركس ، غالبًا ما تتم صفقات التداول بالهامش بنسبة 1 : 50 ، و لكن يتم إستخدام 1 : 100 و 1 : 200 أيضًا في بعض الحالات . و عندما يتعلق الأمر بأسواق العملات الرقمية ، عادة ما تتراوح نسب الرفع المالي من 1 : 2 إلى 1 : 100 ، و غالبًا ما يستخدم مجتمع المتداولين مصطلحات ( 2x , 5x , 10x , 50x ) و ما إلى ذلك .
التداول بالهامش يمكن استخدامه لفتح صفقات طويلة Long ( شراء ) و صفقات قصيرة Short ( بيع ) . و المركز الطويل ( long position ) يعكس افتراضاً بأن سعر الأصل سوف يرتفع ، بينما يعكس المركز القصير ( short position ) افتراضاً بأن سعر الأصل سوف ينخفض . و عندما يكون هناك صفقة تداول بالهامش مفتوحة ، فإن أصول المتداول تعمل كضمان للأموال التي تم اقترضها . و هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمتداولين ويجب عليهم فهمه جيداً ، حيث أن معظم شركات السمسرة و الوساطة تحتفظ بالحق في فرض بيع هذه الأصول في حالة تحرك السوق ضد مركزهم المحدد ( أعلى أو أقل من حد معين ) .
فمثلاُ ، إذا قام متداول بفتح صفقة ذي رافعة مالية طويلة ( long leveraged position ) فقد يتم استدعاء الهامش ( margin called ) عندما ينخفض السعر بشكل كبير . و تحدث دعوة الهامش ( margin call ) عندما يُطلب من المتداول أن يقوم بإيداع المزيد من الأموال في حساب الهامش الخاص به لكي يصل إلى الحد الأدنى لمتطلبات التداول بالهامش . و إذا فشل المتداول في القيام بذلك ، فسوف يتم تصفية ممتلكاته بشكل تلقائي من أجل تغطية خسائره . و عادةً ما يحدث هذا عندما يحدث انخفاض للقيمة الإجمالية لجميع الأسهم الموجودة في حساب الهامش ، و المعروفة أيضًا بإسم هامش التصفية ( liquidation margin ) ، إلى أقل من إجمالي متطلبات الهامش في المنصة أو حساب الوسيط .
إن للتداول بالهامش ميزة واضحة بالطبع ألا و هي حقيقة أنه يمكن أن يؤدي إلى أرباح أكبر بسبب زيادة القيمة النسبية لمراكز التداول . و غير ذلك ، يمكن أن يكون التداول بالهامش مفيدًا للتنويع ، حيث يستطيع المتداولين فتح عدة صفقات بقيم صغيرة نسبيًا من رأس المال المستثمر . و أخيرًا ، فإن إمتلاك حساب الهامش قد يجعل من السهل على المتداولين فتح صفقات بسرعة ، دون الحاجة إلى تعبئة حساباتهم بمبالغ كبيرة من المال .
بالرغم من هذه المزايا التي تناولناها ، يجب أن نعلم جيداً أن التداول بالهامش له عدة عيوب أيضاً ، وأكثر هذه العيوب وضوحاً هو قدرة التداول بالهامش على زيادة الخسائر بنفس الطريقة التي يمكنه بها زيادة الأرباح ، أي أنه يعد سلاحاً ذو حدين . و بخلاف التداول الفوري المعتاد ، يمكن للتداول بالهامش أن يسبب خسائر تتجاوز مبلغ الإستثمار الأولي للمتداول ، و على هذا النحو ، يصنف كطريقة تداول عالية المخاطر . و وفقاً لمقدار الرافعة المالية التي تنطوي عليها الصفقة ، قد يؤدي مجرد انخفاض بسيط في سعر السوق إلى خسائر ضخمة للمتداولين . و لهذا السبب ، من الجدير بالأهمية أن يعمل المتداولون الذين يقررون إستخدام التداول بالهامش وفقاً استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر ، بالإضافة إلى الإستفادة من أدوات التخفيف من المخاطر ، مثل أوامر الإيقاف ( stop limit orders ) .
و على ذكر الخسائر التي قد يسببها التداول بالهامش ، فقد تناقلت وسائل الإعلام في في 5 يونيو الماضي ، إقدام متداول بيتكوين صيني على الانتحار بعد أن خسر الأموال التي يعمل على استثمارها ، في صفقة تداول ذي رافعة مالية عالية ( highly leveraged ) . و وفقاً لموقع 8btc الإخباري ، فقد خسر ” هوي يي ” Hui Yi ما يعادل 2000 بيتكوين ، بعد أن دخل في صفقة short position ، و التي تم تصفيتها ( liquidated ) بعد أن ذهبت في الإتجاه المعاكس . و هذا المتداول هو المؤسس و الرئيس التنفيذي لمنصة تحليل سوق العملات الرقمية BTE.TOP .
وفقاً للأسعار الحالية للبيتكوين – في وقت كتابة المقال – فقد خسر ” يي ” ما يعادل 22 مليون دولار أمريكي في صفقة واحدة ، حيث استخدم المتداول الصيني الرافعة المالية لمركزه بمعدل 100 ضعف ( 100x ) ، و بالتالي ضاعف من خسائره . حيث كان ” يي ” يتداول بفعالية 200000 عملة بيتكوين ! ( أي مائة ضعف مبلغ دخوله الصفقة ) . و نتيجة لذلك ، لم يحتاج البيتكوين إلا إلى أن يرتفع بنسبة واحد في المائة فقط من سعر الدخول ، كي يخسر ” يي ” جميع الأموال .
يعتبر التداول بالهامش بطبيعته أكثر خطورة من التداول العادي ، و لكن عندما نتطرق لمجال العملات الرقمية ، فإن المخاطر تكون أعلى بكثير ، و يرجع ذلك إلى مستويات التقلب العالية ، التي يتصف بها سوق العملات الرقمية . لذا يجب على المتداولين الذين يلجأون إلى طريقة التداول بالهامش أن يتوخوا الحذر جيداً . و على الرغم من أن هناك استراتيجيات للتحوط و إدارة المخاطر في متناول اليد ، إلا أن التداول بالهامش لا يعد مناسبًا للمتداول المبتدئ إطلاقاً .
إن المخاطر التي ينطوي عليها التداول بالهامش لن تختفي إذا كانت لديك القدرة على تحليل الرسوم البيانية و تحديد الاتجاهات و تحديد نقاط الدخول و الخروج ، ولكن هذه القدرة قد تساعدك و تؤهلك إلى توقع المخاطر بشكل أفضل و التداول بشكل أكثر فعالية . و لذلك ، قبل أن تشرع في استخدام التداول بالهامش أو الرافعة المالية في أسواق العملات الرقمية تحديداً ، عليك أن تتحلى أولاً بفهم عميق للتحليل الفني ، بالإضافة إلى اكتساب خبرة كبيرة في التداول الفوري ( spot trading ) .
هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها الاستفادة من أساليب التداول بالرافعة المالية ، خاصة إذا كنت من المستثمرين الذين لا يودون تحمل مخاطر الانخراط في صفقات التداول بالهامش بأنفسهم . حيث تتيح بعض منصات التداول و منصات العملات الرقمية ميزة تعرف باسم تمويل الهامش ( margin funding ) ، و التي تمكن المستخدمين من تخصيص أموالهم لتمويل صفقات التداول بالهامش الخاصة بمستخدمين غيرهم .
إن عملية تمويل الهامش عادة ما تسير وفقاً لشروط محددة و تقوم بإنتاج معدلات فائدة ديناميكية . و عندما يقبل المتداول هذه الشروط و يقبل العرض المقدم ، يحق لمزود الأموال أن يسدد القرض له مع الفائدة المتفق عليها . و بالرغم من أن الآليات ربما تختلف من منصة تداول إلى أخرى ، إلا أن المخاطر المتعلقة بتوفير أموال الهامش تعد منخفضة نسبيًا ، نظرًا لحقيقة أنه يمكن تصفية المراكز ذات الرفع المالي بالإجبار لتجنب الخسائر المفرطة . و مع ذلك ، فإن عملية تمويل الهامش تتطلب من المستخدمين أن يقوموا بالاحتفاظ بأموالهم داخل المحفظة الخاصة بمنصة التداول ، لذلك من الضروري مراعاة المخاطر التي ينطوي عليها هذا الأمر ، و أن يعي المستخدم جيداً كيف تعمل هذه العملية على منصة التداول الخاصة به .
يحدث استدعاء الهامش ( margin call ) عندما يطلب وسيط من المستثمر أن يقوم بإيداع أموال أو أوراق مالية إضافية ، بحيث يتم رفع حساب الهامش ( margin account ) إلى الحد الأدنى لهامش الوقاية ( minimum maintenance margin ) . و ذلك يحدث عندما تقل قيمة الحساب عن الحد الأدنى للقيمة المطلوبة من قبل الوسيط .
وهذا يعني بشكل أساسي أن واحدة أو أكثر من الأوراق المالية المٌحتفَظ بها في حساب الهامش قد انخفضت قيمتها أسفل نقطة معينة . و يجب على المستثمر إما إيداع المزيد من الأموال في الحساب أو بيع بعض الأصول الموجودة في الحساب .
و في نقاط مختصرة يمكننا القول بأن :
- نداء أو استدعاء الهامش هو طلب للحصول على رأس مال أو أوراق مالية إضافية ، من أجل إيصال حساب الهامش إلى الحد الأدنى لهامش الوقاية .
- قد يجبر الوسطاء المتداولين على بيع الأصول – بغض النظر عن سعر السوق – لتلبية نداء الهامش ، و ذلك إذا لم يقم المتداول من تلقاء نفسه بإيداع الأموال .
تنشأ دعوة الهامش عندما يقترض مستثمر بعض الأموال من أحد الوسطاء لإجراء استثمارات . و عندما يستخدم المستثمر الهامش لشراء أو بيع أوراقاً مالية ، فإنه يدفع باستخدام مزيج من أمواله الخاصة و الأموال المقترضة من الوسيط . و حقوق المستثمر هنا في هذا الاستثمار تساوي القيمة السوقية للأوراق المالية مطروحاً منها الأموال التي تم اقتراضها من الوسيط .
يتم تفعيل نداء الهامش عندما تنخفض ملكية المستثمر ، كنسبة مئوية من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية ، عن نسبة مئوية معينة ، و التي تسمى هامش الوقاية أو الصيانة . بينما يمكن أن تختلف نسبة هامش الوقاية بين الوسطاء ، و يحدد القانون الفيدرالي حدًا أدنى للوقاية يبلغ 25 ٪ .
إذا لم يتم تلبية استدعاء الهامش ، يجوز للوسيط إغلاق أي مراكز مفتوحة لإعادة الحساب إلى الحد الأدنى للقيمة دون أخذ موافقة المستثمر . و قد يفرض الوسيط أيضًا على المستثمر عمولة على المعاملة ( المعاملات ) . و بالتالي فالمستثمر هنا مسؤول عن أي خسائر تكبدها خلال هذه العملية .
أفضل طريقة لتجنب استدعاءات الهامش هي استخدام أوامر الوقف ( stop limit orders ) الوقائية ، للحد من الخسائر في أي من مراكز الأسهم ، و كذلك الاحتفاظ بنقد و أوراق مالية كافية في الحساب .
يقوم مستثمر بشراء 100,000 دولار أمريكي من شركة Apple Inc . باستخدام 50,000 دولار من أمواله الخاصة و يقوم باقتراض المبلغ المتبقي 50,000 دولار من الوسيط . و الوسيط هنا يحدد هامش وقاية بنسبة 25 ٪ . و في وقت الشراء ، تبلغ حقوق المستثمر كنسبة مئوية 50 ٪ .
حقوق المستثمر كنسبة مئوية = ( القيمة السوقية للأوراق المالية – الأموال المقترضة ) / مقسوماً على / القيمة السوقية للأوراق المالية
و في هذا المثال : 50 ٪ = ( 100,000 دولار – 50,000 دولار ) / 100,000 دولار
حقوق المستثمر هنا أعلى من هامش الوقاية بنسبة 25 ٪ ، و لكن لنفترض أنه في يوم التداول الثاني ، انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية التي تم شراؤها إلى 60,000 دولار بدلاً من الـ 100,000 دولار . فينتج عن هذا أن حقوق المستثمر تصبح 10,000 دولار فقط ( القيمة السوقية البالغة 60,000 دولار مطروحًا منها الأموال المقترضة البالغة 50,000 دولار ) ، و بالتالي تكون نسبة حقوق المستثمر 16.67 ٪ .
16.67 ٪ = ( 60,000 دولار – 50,000 دولار ) / 60,000 دولار
الآن أصبحت حقوق المستثمر أقل من هامش الوقاية البالغ 25 ٪ . و بالتالي سيقوم الوسيط بإجراء استدعاء الهامش ، حيث سيطلب من المستثمر إيداع مبلغ 5000 دولار على الأقل للوفاء بالحد الأدنى لهامش الوقاية . و يتم احتساب المبلغ المطلوب للوفاء بهامش الوقاية على النحو التالي :
القيمة المطلوبة للوفاء بالحد الأدنى لهامش الوقاية = ( القيمة السوقية للأوراق المالية x هامش الوقاية ) – حقوق المستثمر
في مثالنا هذا ، تم احتساب مبلغ الـ 5,000 دولار المطلوب على النحو التالي :
5000 دولار = ( 60,000 دولار × 25 ٪ ) – 10,000 دولار
و بالتالي يحتاج المستثمر إلى أن تكون حقوقه المتواجدة في حسابه لا تقل عن 15,000 دولار ( و هي تمثل نسبة الـ 25 % الخاصة بهامش الوقاية من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية التي تبلغ 60 ألف دولار ) ، و ذلك حتى يكون مؤهلاً للحصول على الهامش . و لكن لديه فقط 10,000 دولار كحقوق ملكية على حسابه ، مما يؤدي إلى عجز قدره 5000 دولار . لذا فاستدعاء الهامش هو 5000 دولار ، و إذا لم يودع المستثمر هذا المبلغ في الوقت المناسب ، يمكن للوسيط تصفية الأوراق المالية في حساب المستثمر بما يعادل القيمة الكافية لجعل الحساب ممتثلاً لقواعد هامش الوقاية .
إن التداول بالهامش قد يعد أداة مفيدة لكل متداول يبحث عن تضخيم أرباح تداولاته الناجحة – و ذلك إذا تم استخدامه على الوجه الأمثل – فالتداول بالرافعة المالية التي تتيحها حسابات الهامش يمكن أن يساعد في كل من الربحية و تنويع المحفظة . و لكن علينا ألا ننسى أنه سلاحاً ذو حدين !
فكما ذكرنا سابقاً ، هذه الطريقة في التداول يمكن أن تضاعف الخسائر أيضاً و تتضمن مخاطر أعلى بكثير من طرق التداول الأخرى . و لهذا ، يجب أن يقتصر استخدامها فقط على المتداولين ذوي الخبرة و المهارات العالية . لا سيما عند إستخدام التداول بالهامش في أسواق العملات الرقمية ، حيث يتعين على المتداول التعامل بعناية و حذر أكبر بكثير ، نظراً لمستويات تقلب السوق العالية .
تحذير المخاطر : إن الإستثمار بطريقة التداول بالهامش خاصة و في سوق العملات الرقمية عامة ، يخضع لمخاطر السوق العالية ، لذلك يرجى إدارة إستثماراتك بحذر .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.