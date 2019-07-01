تقرير: أكثر من ١٠٠ نطاق وهمي مسجل فيما يتعلق بعملة فيسبوك المشفرة "ليبرا"

تام شمس - الاثنين 1 يوليو 2019 11:54 مساءً - اكتشفت شركة استخبارات التهديد السيبراني "ديجيتال شادوز" أكثر من ١٠٠ نطاق مزيف مسجّل فيما يتعلق بعملة فيسبوك المشفرة "ليبرا" المرتقبة، وذلك وفق ما أوردته إندبندنت يوم ١ يوليو.

واعتبارًا من ١٩ يونيو، وجد الباحثون في ديجيتال شادوز أكثر من ١٠٠ نطاق مسجل فيما يتعلق بليبرا والعشرات تشير إلى محفظة كاليبرا الرقمية المرتبطة بها، والتي يحتوي بعضها على محتوى ضار. وقد قسمت الشركة المواقع الإلكترونية إلى مجموعتين - أولئك التي تنتحل موقع ليبرا الرسمي، والذين يروجون لعمليات الاحتيال.

"بدلًا من الاعتماد على ضجة وسائل الإعلام حول العلامة التجارية، تهدف هذه الأنواع من عمليات الاحتيال بدلًا من ذلك تحاول إقناع الضحايا بأنهم موجودون على موقع ويب شرعي، وبالتالي من المرجح أن يثقوا به في بياناتهم الشخصية والمالية"، حسبما قال أليكس غويراخو، محلل استراتيجي في ديجيتال شادوز.

ويُقال إن المحتالين يستخدمون الحروف الهجائية اليونانية والسيريلية وغيرها من الحروف الهجائية التي تشبه الحروف الرومانية المستخدمة في اللغة الإنجليزية لتبدو وكأنها النطاق الرسمي، على سبيل المثال، باستبدال الحرف الصغير "a" بالحرف السيريلية المتطابقة "a."

وقد حددت ديجيتال شادوز أحد مواقع الويب التي عرضت على الزائرين شراء ليبرا باستخدام إيثريوم (ETH) بمكافأة بنسبة ٢٥٪. وقد ورد أن ستة من النطاقات على الأقل قد نسخت موقع ليبرا وكاليبرا على الويب من خلال أسلوب الألفاظ المتجانسة المذكور أعلاه. وقد قال غويراخو "بالنسبة إلى أكثر المواقع إقناعًا، قد يكون من المستحيل تحديد أيها شرعي وأيها وهمي".