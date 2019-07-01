إنهيار البيتكوين من مستواه الحالي ، كيف يمكن أن يحدث ؟

بعد وصول البيتكوين إلى ارتفاعات معينة ، تبدأ عمليات الارتداد و التصحيح الطبيعية ، و في كثير من الأحيان يقول الناس أن البيتكوين ” آخذ في الإنهيار ” . و لكن هذه المستويات التي يتحدثون عنها و يصفونها بـ ” الإنهيار ” – في كثير من الأحيان – تكون أعلى من السعر الذي كان البيتكوين راسخاً عليه لفترة طويلة قبل ذلك .

قد يتساءل الكثير عما إذا كان القادم إيجابياً أم سلبياً بالنسبة لعملة البيتكوين . أما بالنسبة للمستثمر الذكي ، فهو لا يتهم لما تقوله العناوين ، فإذا كان لديه هدف بيع محدد ، فسينتظره حتى يصل السعر إليه .

و في بعض الأحيان ، قد يطول الإنتظار لسنوات .

قد نرى بعض الأشخاص يقومون بالبيع عندما يقترب السعر من أعلى مستوى سابق له على الإطلاق . و حينها أيضاً يمكن للأشخاص ، الذين تم إجبارهم على الاحتفاظ بالأصل ، أن يتخلصوا منه الآن بعد أن أصبحوا أحرارًا في القيام بذلك .

و مع ذلك ، ستجد آخرون لا يزالوا يجتذبون السعر لأعلى .

و في تغريدة لـ ” جو فايسنتال ” Joe Weisenthal ، من خلال حسابه الخاص على موقع تويتر ، قال :

” ليس من المستغرب أن ينهار البيتكوين اليوم . لقد حذرت من أنها كانت فقاعة في عام 2012 . “

و في تغريدة لـ ” تشارلي شريم ” Charlie Shrem ، من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر ، قال :

” مرحبًا بك في البيتكوين . ”

” نعم ، سيرتفع السعر و ينخفض و يرتفع بسرعة كبيرة ، و أحيانًا بمعدل آلاف الدولارات . ”

” فقط تذكر أن 1 BTC سوف تظل دائمًا 1 BTC . ”

” هل تريد أن تعرف كيف كانت تبدو الأسواق الهابطة الأخرى ؟ إذن ، أدعوك إلى الإستماع إلى أحدث ضيوفي في http://UntoldStories.com . ” في البودكاست الخاص به ، تحت عنوان Untold Stories ، يغوص ” تشارلي شريم ” في أعماق حياة و تاريخ بعض القادة الأكثر نفوذاً و شهرة في مجال العملات الرقمية .

بشكل عام ، إن ما يتم تداوله هو جزء صغير جدًا من إمداد البيتكوين . و هذا الذي يحدد السعر ، كمتوسط السعر الذي نراه في الأسواق .

و في تغريدة لـ ” تشانجبنج تشاو ” Changpeng Zhao – الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس – من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر ، قال ساخراً من حال معظم المتداولين :

” البيتكوين يصعد ، { اللعنة ، أتمنى لو اشتريت في وقت سابق } . ”

” البيتكوين يتراجع ، { يا إلهي ، كل شيء سيُسحق إلى 0 ، اسمحوا لي أن أخرج } . ”

” يصعد مرة أخرى ، { اللعنة ، أتمنى لو اشتريت في هذا الانخفاض } . ”

” يتراجع ، { يا إلهي ، إنه يُسحق مرة أخرى ، اسمحوا لي أن أخرج } . ”

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غالبًا ما تطفو الأسعار في بعض الأماكن ، مثل منصة Coinbase ، حيث يكون السعر بها أعلى من أي مكان آخر . لأي سبب من الأسباب ، خلال جولة صعودية ، ستجد منصة Coinbase تقوم بعرض أسعار تصل إلى 1٪ أزيد من أي مكان آخر .

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فمعظم أعمال هذه المنصة عبارة عن مبيعات للأفراد ، و ربما يكون هذا هو السبب . حيث لا يمانع الأشخاص في هذا المستوى دفع علاوة صغيرة ، و سيستفيد الأشخاص المتواجدون على الجانب الآخر من المعادلة أيضًا .

بغض النظر عما يحدث ، فخلال مثل هذه الأوقات من عدم الاستقرار ، يمكننا أن نتوقع ظهور المشعوذين في المشهد ، يتحدثون عن الملايين التي يحققونها من خلال إرتفاع البيتكوين بنسبة تتراوح بين 1 و 5 ٪ ؛ و سيتحدثون عن الكيفية التي تستطيع بها استراتيجيتهم ملء حساب التقاعد الخاص بك بين عشية و ضحاها .

إتجاه للأفضل أم الأسوأ ؟ حسناً ، يعد هؤلاء الأشخاص علامة على أن هناك أشياء جيدة قادمة . فمع تحسن الأمور في السوق ، غالباً ما ظهر فئة مشبوهة من الناس على الساحة .

و طالما تعرف كيف يمكنك تجنبهم و الاحتراس منهم ، يمكنك أن تزدهر في السوق دون أن يوقفك أحد .

إن هؤلاء المشعوذون سيخبرونك بأن لديهم فهمًا متلازمًا مع السوق . و الحقيقة هي أنه في مجال العملات الرقمية لا أحد يمكنه ذلك حقًا ، فالسوق يفعل ما يريد و متى يريد .

فإذا قرر سوق البيتكوين أن ينهار إلى 1400 دولار في غضون ساعات قليلة ، فلا يمكن إلقاء اللوم على أي جهة أو منصة تداول بعينها . و كذلك إذا قرر السوق الاقلاع و عمل ثلاثة أضعاف في أسبوع ، فلا يمكنك أن تشكر فئة بعينها من المستثمرين .

فالجميع ، معاً ، يدفعون الشيء . و الجميع ، مجتمعين ، يعيدوه ثانية إلى الواقع كذلك .

إن المقاومة الحقيقية الوحيدة التي يجب الانتباه إليها ، هي الأشخاص الذين اشتروا في هذه المستويات المرتفعة في المرة الأولى التي دخلوا فيها إلى البيتكوين . فقد يكون هؤلاء الأشخاص قد تم احتجازهم في العملة رغماً عنهم و اضطروا إلى الاحتفاظ بها ، و طال بهم الانتظار و هم يبحثون عن مخرج ، حتى حانت اللحظة التي يرون فيها فرصة مواتية للخروج .

خلاف ذلك ، من الصعب تحديد ما الذي يمكنه أن يكسر ارتفاع البيتكوين هذه المرة . هل يمكن لاختراق أكبر لمنصة Binance أن يقوم بهذه المهمة ؟ أم أن الأمر قد يتطلب ما هو أكثر من ذلك ؟

إذا وافقنا على أن البيتكوين هو أحد الأصول الخاصة بالمضاربة ، فسيتعين علينا أن نعترف بأنه ستكون هناك نهاية لهذه الدورة . و السؤال الوحيد هنا هو ، أين ستستقر جميع الأمور ؟

يمكنك النقر هنا للحصول على رسم بياني لأسعار البيتكوين في الوقت الفعلي .

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المصدر : CCN

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