إنهيار البيتكوين من مستواه الحالي ، كيف يمكن أن يحدث ؟

بعد وصول البيتكوين إلى ارتفاعات معينة ، تبدأ عمليات الارتداد و التصحيح الطبيعية ، و في كثير من الأحيان يقول الناس أن البيتكوين ” آخذ في الإنهيار ” . و لكن هذه المستويات التي يتحدثون عنها و يصفونها بـ ” الإنهيار ” – في كثير من الأحيان – تكون أعلى من السعر الذي كان البيتكوين راسخاً عليه لفترة طويلة قبل ذلك .
قد يتساءل الكثير عما إذا كان القادم إيجابياً أم سلبياً بالنسبة لعملة البيتكوين . أما بالنسبة للمستثمر الذكي ، فهو لا يتهم لما تقوله العناوين ، فإذا كان لديه هدف بيع محدد ، فسينتظره حتى يصل السعر إليه .
و في بعض الأحيان ، قد يطول الإنتظار لسنوات .
قد نرى بعض الأشخاص يقومون بالبيع عندما يقترب السعر من أعلى مستوى سابق له على الإطلاق . و حينها أيضاً يمكن للأشخاص ، الذين تم إجبارهم على الاحتفاظ بالأصل ، أن يتخلصوا منه الآن بعد أن أصبحوا أحرارًا في القيام بذلك .
و مع ذلك ، ستجد آخرون لا يزالوا يجتذبون السعر لأعلى .
و في تغريدة لـ ” جو فايسنتال ” Joe Weisenthal ، من خلال حسابه الخاص على موقع تويتر ، قال :
” ليس من المستغرب أن ينهار البيتكوين اليوم . لقد حذرت من أنها كانت فقاعة في عام 2012 . “
و في تغريدة لـ ” تشارلي شريم ” Charlie Shrem ، من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر ، قال :
” مرحبًا بك في البيتكوين . ”
” نعم ، سيرتفع السعر و ينخفض و يرتفع بسرعة كبيرة ، و أحيانًا بمعدل آلاف الدولارات . ”
” فقط تذكر أن 1 BTC سوف تظل دائمًا 1 BTC . ”
” هل تريد أن تعرف كيف كانت تبدو الأسواق الهابطة الأخرى ؟ إذن ، أدعوك إلى الإستماع إلى أحدث ضيوفي في http://UntoldStories.com . ”
في البودكاست الخاص به ، تحت عنوان Untold Stories ، يغوص ” تشارلي شريم ” في أعماق حياة و تاريخ بعض القادة الأكثر نفوذاً و شهرة في مجال العملات الرقمية .
بشكل عام ، إن ما يتم تداوله هو جزء صغير جدًا من إمداد البيتكوين . و هذا الذي يحدد السعر ، كمتوسط السعر الذي نراه في الأسواق .
و في تغريدة لـ ” تشانجبنج تشاو ” Changpeng Zhao – الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس – من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر ، قال ساخراً من حال معظم المتداولين :
” البيتكوين يصعد ، { اللعنة ، أتمنى لو اشتريت في وقت سابق } . ”
” البيتكوين يتراجع ، { يا إلهي ، كل شيء سيُسحق إلى 0 ، اسمحوا لي أن أخرج } . ”
” يصعد مرة أخرى ، { اللعنة ، أتمنى لو اشتريت في هذا الانخفاض } . ”
” يتراجع ، { يا إلهي ، إنه يُسحق مرة أخرى ، اسمحوا لي أن أخرج } . ”
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غالبًا ما تطفو الأسعار في بعض الأماكن ، مثل منصة Coinbase ، حيث يكون السعر بها أعلى من أي مكان آخر . لأي سبب من الأسباب ، خلال جولة صعودية ، ستجد منصة Coinbase تقوم بعرض أسعار تصل إلى 1٪ أزيد من أي مكان آخر .
فمعظم أعمال هذه المنصة عبارة عن مبيعات للأفراد ، و ربما يكون هذا هو السبب . حيث لا يمانع الأشخاص في هذا المستوى دفع علاوة صغيرة ، و سيستفيد الأشخاص المتواجدون على الجانب الآخر من المعادلة أيضًا .
بغض النظر عما يحدث ، فخلال مثل هذه الأوقات من عدم الاستقرار ، يمكننا أن نتوقع ظهور المشعوذين في المشهد ، يتحدثون عن الملايين التي يحققونها من خلال إرتفاع البيتكوين بنسبة تتراوح بين 1 و 5 ٪ ؛ و سيتحدثون عن الكيفية التي تستطيع بها استراتيجيتهم ملء حساب التقاعد الخاص بك بين عشية و ضحاها .
إتجاه للأفضل أم الأسوأ ؟ حسناً ، يعد هؤلاء الأشخاص علامة على أن هناك أشياء جيدة قادمة . فمع تحسن الأمور في السوق ، غالباً ما ظهر فئة مشبوهة من الناس على الساحة .
و طالما تعرف كيف يمكنك تجنبهم و الاحتراس منهم ، يمكنك أن تزدهر في السوق دون أن يوقفك أحد .
إن هؤلاء المشعوذون سيخبرونك بأن لديهم فهمًا متلازمًا مع السوق . و الحقيقة هي أنه في مجال العملات الرقمية لا أحد يمكنه ذلك حقًا ، فالسوق يفعل ما يريد و متى يريد .
فإذا قرر سوق البيتكوين أن ينهار إلى 1400 دولار في غضون ساعات قليلة ، فلا يمكن إلقاء اللوم على أي جهة أو منصة تداول بعينها . و كذلك إذا قرر السوق الاقلاع و عمل ثلاثة أضعاف في أسبوع ، فلا يمكنك أن تشكر فئة بعينها من المستثمرين .
فالجميع ، معاً ، يدفعون الشيء . و الجميع ، مجتمعين ، يعيدوه ثانية إلى الواقع كذلك .
إن المقاومة الحقيقية الوحيدة التي يجب الانتباه إليها ، هي الأشخاص الذين اشتروا في هذه المستويات المرتفعة في المرة الأولى التي دخلوا فيها إلى البيتكوين . فقد يكون هؤلاء الأشخاص قد تم احتجازهم في العملة رغماً عنهم و اضطروا إلى الاحتفاظ بها ، و طال بهم الانتظار و هم يبحثون عن مخرج ، حتى حانت اللحظة التي يرون فيها فرصة مواتية للخروج .
خلاف ذلك ، من الصعب تحديد ما الذي يمكنه أن يكسر ارتفاع البيتكوين هذه المرة . هل يمكن لاختراق أكبر لمنصة Binance أن يقوم بهذه المهمة ؟ أم أن الأمر قد يتطلب ما هو أكثر من ذلك ؟
إذا وافقنا على أن البيتكوين هو أحد الأصول الخاصة بالمضاربة ، فسيتعين علينا أن نعترف بأنه ستكون هناك نهاية لهذه الدورة . و السؤال الوحيد هنا هو ، أين ستستقر جميع الأمور ؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.