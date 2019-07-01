صفقات short من حيتان العملات الرقمية بقيمة 200 مليون دولار تتسبب في اغراق سعر البيتكوين بنسبة 8.5 ٪

في 30 يونيو، وفقا لتاجر العملات الرقمية ، استثمر شخص واحد على منصة Bitfinex من خلال أمر بيع “Short order” بقيمة 20،000 بتكوين ، ويراهن بأكثر من 200 مليون $ أن سعر بيتكوين سوف ينخفض في المدى القريب .

بين عشية وضحاها، انخفض سعر بيتكوين من 11،900 $ إلى 10،765 دولار حيث انخفض سوق العملات الرقمية بأكملها بأكثر من 20 مليار دولار في غضون ساعات .

قال جوش راجر ، المحلل الفني للعملات الرقمية ، إنه إذا أغلق سعر البيتكوين عند اقل من 11500 دولار ، فمن المحتمل أن يكون الانخفاض الحاد أقل من 10000 دولار .

وقال :

تم دفع سعر البيتكوين بنحو 26 ٪ (على غرار مايو 19) قبل أن يفتر سعر العملة لعدة أسابيع ،

ومن ثم ما لبث أن تابع طريقه بدفع السعر مرة اخرى بنسبة 26٪ ، يمكننا القول في السوق الصاعدة إنها فرصة شراء حقيقية إذا أغلق سعر BTC أدنى مستوى 11،500 دولار الليلة فمن المرجح أن نقوم بإعادة اختبار مستوى 9،000 – 10،000 دولار “

أدى التصحيح البسيط للبيتكوين إلى انخفاض قيمة العديد من العملات الرقمية الرئيسية مقابل كل من BTC و USD .

حتى litecoin ، العملة الذي سجلت زيادة بنسبة خمسة في المئة مقابل الدولار يوم الأحد انخفضت بأكثر من خمسة في المئة وانخفضت كل من Ethereum و bitcoin Cash و EOS و Binance Coin وعملات رقمية بديلة أخرى بأكثر من خمسة بالمائة في المتوسط.

كان الانخفاض المفاجئ بنسبة 8.5 في المائة في عملة البيتكوين خلال الـ 24 ساعة الماضية ناتجًا بشكل أساسي عن عوامل فنية ؛ وضع المستثمر عقدًا بيع (short) كبيرًا أدى بعد ذلك بالكثير من المستثمرين الأفراد إلى الذعر من البيع وإسقاط السوق .

ومع ذلك ، على المدى المتوسط ​​، لا يزال هناك محفزات أساسية صعودية قد تحسن المعنويات في جميع أنحاء السوق.

مع افتتاح العديد من المؤسسات التي تستهدف تقديم منتجات العملات الرقمية الى العالم مثل Fidelity و Bakkt في النصف الأخير من عام 2019 وتزايد الاهتمام بالتجارة بالتجزئة ، وربما كان ذلك مدعومًا بزيادة الاهتمام المؤسسي ، يتوقع المحللون اتجاهًا إيجابيًا بشكل عام لأصول العملات الرقمية المهيمنة.

وقال أليكس كروجر محلل الأسواق العالمية:

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في الأساس ، لا يزال العديد من المحفزات الصعودية أمامنا: Fedality ، Bakkt ، Ameritrade ، Etrade. ستبدأ Bakkt في اختبار عقودها المستقبلية في 22 يوليو حيث تتزايد اهتمامات البيع بالتجزئة بشكل مطرد ، وكذلك الاهتمام المؤسسي ، الذي تم الترويج له بسبب أداء BTC .

في المدى القصير ، نظرًا للانخفاض غير المتوقع في سعر عملة البيتكوين ، يظل المتداولون حذرين بشأن اتجاه العملة الرقمية.

أشار أحد المتداولين ذوي الاسم المستعار عبر الإنترنت “Satoshi Flipper” إلى أن العملات الرقمية البديلة قد بدأت في الانفصال عن bitcoin ، والذي لا يحدث عادةً خلال السوق الهابط .

في تصحيح ممتد ، تميل العملات الرقمية البديلة altcoin إلى اتباع اتجاه البيتكوين ، مما يدل على حركات مكثفة لكل من الجانب السلبي والصعودي.

نظرًا لأن السوق يظهر انفصالًا ، ولا يزال الاتجاه الشهري لعملة البيتكوين يشير إلى اتجاه إيجابي على المدى المتوسط ​​، يرى التجار تفاؤلًا في السوق الحالية.

قال راجر:

“يبدو الإغلاق الأسبوعي سيئا ، من المحتمل أن ترى شمعة الموجي وهي عادة إشارة إلى الانعكاس ويمكن أن نرى الاسابيع القادمة هبوطية بالنسبة لعملة البيتكوين و لكن كن سعيدًا لأن ذلك قد يعني فرص شراء رئيسية في المستقبل. “

في الشهر الماضي ، ارتفع سعر البيتكوين بحوالي 30 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي بما في ذلك انخفاض الأمس بنسبة 8.5 بالمائة.

وبالتالي ، على الرغم من أن التراجع المفاجئ في حجم البتكوين بنسبة 8.5 في المائة لم يكن متوقعًا بشكل عام من قبل المستثمرين ، يعتقد البعض أن التراجعات في سوق صاعدة يمكن أن تكون صحية لتحقيق الاستقرار في السوق وتعزيز أساسها.

المصدر : Ccn.com

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