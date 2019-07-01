مديرة المكتب المالي لـ شركة Blockchain تكشف عن تحضير شركتها للاكتتاب العام

شركة بلوكشين Blockchain تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها والنطاق blockchain.com نطاقها الرسمي

تعمل الشركة في مجال الوساطة للشركات لتسهيل عمليات دخولها لسوق العملات الرقمية المشفرة بالاضافة لتطويرها برمجيات وتطبيقات في مجال تقنية البلوكشين.

“Macrina Kgil” هي مديرة المكتب المالي لشركة بلوكشين انضمت للشركة سنة 2018 وانضمامها كان لإعداد الشركة للاكتتاب العام سواء أحدث ذلك في النهاية أم لا.

لدى “Kgil” خبرة في المجال المالي للشركات إذ عملت في وقت سابق مع شركة Fortress وساعدتها في بعض عمليات الاستحواذ أبرزها الاستحواذ على محفظة Springleaf.

أما في شركة بلوكشين فتسعى “Kgil” برفقة المدير التنفيذي للشركة تنفيذ استراتيجية التحضير للاستثمار الخارجي.

ووفقا لـ موقع TheBlock فإن عمل ـ”Kgil” الحالي منصب في التركيز على النمو لتحقيق التوازن بين الاهتمامات التنظيمية وإعداد الشركة للاكتتاب العام الأولي IPO.

للعلم لم تعلن شركة بلوكشين عن أي خطة ملموسة حول تحضيرها للاكتتاب العام.

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صرحت أيضا “Kgil” في هذا الشأن قائلة:

“من وجهة نظري الدائمة أن علينا أن نكون مستعدين للاكتتاب العام وبذلك يجب تحقيق الكثير من الانضباط ومعالجة البنية التحتية”.

كما توجه الشركة تركيزها الحالي على المبادلة بين منتجات الشركة ومنح المستخدمين خيارات تداولية أوسع.

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