منصة Huobi تستعد لإطلاق بلوكشين مخصص للخدمات المالية اللامركزية (DeFi)

كشفت منصة Huobi اليوم عن مشروعها الجديد و هو عبارة عن إطلاق بلوكشين مخصص للخدمات المالية اللامركزية (DeFi).
وذكرت المنصة بأنها عقدت شراكة مع شركة Nervos الصينية من أجل تنفيذ البلوكشين الجديد والذي سيتم إطلاق اسم FinanceChain عليه.
ويهدف البلوكشين الجديد إلى إتاحة الفرصة للشركات المالية و المنصات من الاستفادة من تقنيات البلوكشين وتقديم خدمات الاقراض وإصدار العملات المستقرة و المنصات اللامركزية بالإضافة إلى خدمات الدفع.
وذكر كيفن وانج, المؤسس المشارك لـ شركة Nervos: “نهدف من خلال الشراكة إلى نقل المزيد من الأصول إلى العالم الرقمي بما في ذلك العملات الرقمية والأصول المادية التقليدية.”
ويأتي دخول منصة Huobi في عالم إطلاق شبكات البلوكشين بعد أن قامت منصة بينانس بإطلاق البلوكشين الخاص بها (Binance Chain) و الذي يهدف إلى احتضان العملات الرقمية بشكل سريع وبسيط.
ومع ذلك يبدو أن منصة Huobi تستهدف قطاع مختلف وهو قطاع الصناعة المالية.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق الشبكة التجريبية لـ FinanceChain في الربع الأول من عام 2020, على أن يتم إطلاق الشبكة الرئيسية في الربع الثاني من عام 2020, وفقاً للإعلان.
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