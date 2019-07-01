متصفح Brave سيضيف خاصية إرسال وإستقبال عملة BAT الرقمية عبر منصة “ريديت”

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ذكر تقرير جديد صادر عن TheBlock أن متصفح Brave سيضيف خاصية إرسال وإستقبال العملات الرقمية بين مستخدمي منصة Reddit, والتي تعد أحد أفضل 20 موقع على الإنترنت.
وحسب التقرير, سيتمكن مستخدمو منصة “ريديت” من إرسال واستقبال عملة BAT الرقمية.
يجدر بالإشارة إلى أن عملة BAT الرقمية هي عملة تابعة لـ متصفح Brave و الذي يسمح للمستخدمين الحصول على عملات رقمية مقابل عرض الإعلانات عبر المتصفح.
وتضم منصة “ريديت” أكبر مجتمعات الكريبتو و للمواضيع المتنوعة الأخرى في العالم.
حيث يحتوي قسم البيتكوين في منصة “ريديت” على أكثر من 1.1 مليون عضو بينما يحتوي قسم العملات الرقمية على ما يقارب من 900 ألف عضو و تم تغطية ذلك في موقع الخليج 365 سابقاً تحت عنوان:
مجتمع البيتكوين على منصة “ريديت” يتجاوز 1 مليون مستخدم
ويعد الأمر إيجابي لـ عالم الكريبتو كون منصة “ريديت” تجذب 1.6 مليار زيارة شهرية ودعمها للعملات الرقمية سيمثل دفعة إعلامية إيجابية لتفعيل العملات الرقمية كخيارات للدفع والتخفيز على إنشاء المحتوى.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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