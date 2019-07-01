وثائقي من “نتفلكس” يركز بشكل حصري على العملات الرقمية المشفرة البديلة

مما لا يختلف فيه اثنان أن للإعلام ووسائله دور بارز في زيادة تبني العملات الرقمية المشفرة.

وذلك من خلال زيادة التعريف بها وبماهيتها وكيفية عملها وغيرها من الاستخدامات الواسعة لها.

قامت نتفلكس المختصة في البث الرقمي للفيديو وإعداد الأعمال التلفزيونية بتخصيص فلم وثائقي يتناول العملات الرقمية المشفرة البديلة وليس عملة البيتكوين.

حيث يغطي الوثائقي العملات المشفرة البديلة بشكل سردي ويستضيف جملة من رجال الصناعة والمؤثرين فيها مثل:

فيتاليك بوتين (مؤسس Ethereum)

جيهان وو (مؤسس Bitmain)

جاستن صن (مؤسس الترون)

تشارلز هوسكينسون (مؤسس الكاردانو)

صني لو (مؤسس VeChain)

جون هاسيغاوا (مؤسس OmiseGo)

روجر فير (مؤسس بيتكوين كاش)

يي هي (مؤسس Binance)

لتقديم وجهات نظرهم حول العملات الرقمية المشفرة البديلة واعطاء فرصة لكل واحد منهم لنقل رؤيته للمشاهد.

ومثلما اخبرنا في بداية الموضوع فإن هذا الوثائقي سيزيد من نسبة الوعي لدى العامة ويمسح الصورة النمطية المصاحبة لعملة البيتكوين وباق العملات المشفرة البديلة من أنها أدوات للتهرب الضريبي و الاحتيال وغيرها من الصور السلبية.

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للعلم يسيطر ويستحوذ البيتكوين في الوقت الحالي بنسبة 61.4% على سوق العملات المشفرة.

بمعنى أن أكثر من 2000 عملة مشفرة بديلة تتشارك في نسبة 38.6%

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