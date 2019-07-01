أفضل وأسوأ خمس عملات رقمية من حيث الأداء منذ بداية عام 2019

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، نستعرض معكم مقال يرصد أكثر العملات الرقمية تحقيقا لنسب الصعود في السوق بداية من عام 2019 ، بالإضافة لأكثر العملات الرقمية تحقيقا لنسب الخسارة في نفس الفترة.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

بالنظر إلى نسب الإرتفاع الكبير في القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية ككل Crypto Market Cap منذ نهاية العام الماضي ، فقد يفترض المرء أن كل العملات الرقمية البديلة الرئيسية في السوق AltCoin قد حققت نسب صعود على مدى الأشهر الستة الماضية منذ الأول من يناير بداية العام الجاري.

ومع ذلك ، فإن قمنا بإلقاء نظرة سريعة على الأرقام والنسب المحققة منذ بداية العام بالنسبة لأفضل 100 عملة رقمية حسب تصنيف Market Cap في السوق فإنها تحكي قصة مختلفة عن ذلك ، حيث توجد العديد من العملات الرقمية المشهورة ذات الأسماء الكبيرة تقع في المنطقة الحمراء “هبوط” في عام 2019 ، في حين أن أفضل العملات الرقمية أداءً منذ بداية العام وحتى الآن هي في معظمها توكنز رقمية ذات قيمة سوقية تقديرية كلية منخفضة small-cap tokens تنطلق على الساحة وتتصدر حركة المشهد خلال فترة الأشهر الستة الماضية.

إليك عزيزي القاريء تقرير بأفضل خمسة عملات رقمية أداء في السوق وأسوأ خمسة عملات رقمية أداء سوقي منذ بداية العام وحتى الآن.

العملات الرقمية الأكثر تحقيقا لنسب الصعود منذ بداية عام 2019 وحتى الآن

عملة Egretia (EGT) وحققت نسبة صعود بلغت +15,455%

انطلقت هذه العملة الرقمية البديلة قليلة الشهرة إلى واجهة المشهد في السوق في منتصف شهر يونيو الجاري ، وذلك عندما حقق سعر العملة دفعه صعود شكلت نسبة زيادة أسبوعية وصلت لـ 170 في المائة لتذهب بالعملة إلى الدخول ضمن تصنيف أكبر 100 عملة رقمية في السوق من حيث حجم القيمة السوقية التقديرية الكلية Market Cap ، لتكون بذلك العملة صاحبة أفضل أداء في العالم لعام 2019 على بعد ميل من العملات التالية في الترتيب ، حيث وصفت بأنها “أول محرك ومنصة بلوكتشين HTML5 في العالم” وذلك حسبما ورد على هذا الرابط

نسبة صعود كبيرة

ومن بداية الأول من يناير بداية العام كان سعر العملة عند مستوى $0.000342 ، ومنذ تلك اللحظة لم تتوقف عملة Egretia بالرمز EGT عن الصعود من مستوى لآخر لتصل إلى سعر $0.053200 وذلك في وقت كتابة التقرير الأصلي.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي:

مخطط بياني لحركة سعر العملة مقابل الدولار الأمريكي .

وهذه الأرقام المحققة تصل بنا إلى نسب مكاسب مخيفة بلغت 15455 في المائة ، لتذهب بعملة EGT إلى المرتبة 42 على مستوى العملات الرقمية في العالم.

ويذكر أن عملة Egretia هي توكن رقمي مبني على شبكة بلوكتشين Ethereum ، وتشرف عليها شركة Egret Technology ، وهي شركة مساهمة عامة خارج الصين.

عملة Clipper Coin بالرمز CCCX حققت نسبة صعود بلغت 2،905

تم إطلاق عملة (Clipper Coin – CCCX) في منتصف عام 2018 ، وذلك مع وعد بتقديم خدمات مالية احترافية إلى شبكة البلوكتشين ، وتشمل تلك الخدمات إنشاء نظام تصنيف موحد لإطلاق مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO من أجل توفير “تقييمات موضوعية للمشروع”.

وفي الوقت نفسه ، لم يوقف تطور مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية ICOs إلى نوع آخر من مشاريع الطرح الأولي في منصات التداول IEOs نمو عملة Clipper Coin .

حيث ارتفعت CCCX بنسبة 2،905 في المائة لهذا العام ، ليرتفع سعر التوكن الرقمي من 0.000597 دولار إلى مستوى 0.017404 دولار.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي لحركة سعر عملة CCCX مقابل الدولار الأمريكي:

وقادت هذه الحركة عملة CCCX فقط إلى دخولها في هذه القائمة بحكم كونها تحتل المرتبة رقم 100 من حيث القيمة السوقية التقديرية Market Cap – وهو مركز يتغير بشكل دائم و بإنتظام.

لقد تم إطلاق عملة (EDUCare – EKT) مباشرة في وسط إنطلاقة صعود العملات الرقمية البديلة Altcoin في منتصف شهر يناير من عام 2018 ، وارتفع سعر العملة على الفور إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.

ولكن مثل معظم التوكنز الرقمية التي تم إطلاقها في فترة السوق الصاعد Bull Market ، فإن الطريقة الوحيدة التي حدثت لهم حدث مثلها لعملة EKT التي بدأت في الإنخفاض ، وبالتالي فقد فقدَ سعر العملة بعد ذلك أكثر من نسبة 99 في المائة من قيمتها خلال بقية عام 2018.

ولكن منذ نهاية العام الماضي ، عادت العملة الممثلة لمشروع منصة البلوكتشين المتعددة الشبكات والمبنية على شبكة بلوكتشين Ethereum إلى إنطلاقة الصعود ، حيث ارتفع سعر العملة من مستوى 0.007651 $ على طول الطريق إلى سعر 0.127585 دولار ، لتشكل هذه الإنطلاقة نسبة صعود لعملة EKT بنسبة 1.567 في المائة منذ شهر يناير الماضي.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي التوضيحي في الأسفل:

عملة Qubitica بالرمز QBIT تحقق نسبة صعود +1,487 في المائة:

هذه العملة الرقمية البديلة التي تقع ضمن أعلى خمسين عملة رقمية في التصنيف والتي أطلقت في أواخر عام 2018 ، وانخفض سعر العملة حتى الوصول إلى التحول في نهاية العام ، إن العملة الرقمية QBIT التي ولدت في سوق هابطة لم يمنعها ذلك من تسجيل نسبة صعود بلغت 1،487 في المائة منذ مطلع العام الجاري.

وذهبت هذه الإنطلاقة بذلك التوكن الرقمي من سعر 4.09 دولار للصعود وصولاً إلى مستوى 64.92 دولار وذلك في وقت كتابة التقرير الأصلي ، وتم تحديد أعلى مستوى لسعر العملة على الإطلاق في يوم 26 من يونيو الجاري عند 70 دولارًا ، لكن نسبة الانخفاض الحاد في سعر عملة البيتكوين مؤخرا سحب سعر عملة QBIT إلى الأسفل معه.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي في الأسفل:

الهدف من حيث وصف مشروع هذه العملة بأنها “مجتمع عالمي لامركزي من المطورين والشركات والمؤسسات” ، حيث أن هدف عملة Qubitica هو “مشاركة الابتكارات في مجال DAOs ( أي المنظمات اللامركزية المتمتعة بالحكم الذاتي – Decentralized Autonomous Organizations )” ، وبهذا فإن التوكن الرقمي QBIT يبقى مطلوبا للمشاركة في هذا المجتمع.

قصة هذه العملة تعتبر واحدة من أكبر قصص النجاح في هذا العام حتى الآن ، حيث حظت عملة ChainLink شهرًا رائعًا خلال شهر يونيو الجاري ، أول شيء حدث أنه تم اختيارها بواسطة Google كمنصة بلوكتشين توفر خدمة أوراكل كما ورد عبر الرابط التالي ، حيث قامت الشركة باختبار منصة لنظام ربط البيانات السحابي الخاص بها مع شبكة بلوكتشين Ethereum.

بعد ذلك بفترة وجيزة تم الإعلان عن أن عملة ChainLink – LINK ستضاف إلى منصة تداول العملات الرقمية Coinbase كما يظهر عبر الرابط التالي ، وفي غضون أسبوعين من ذلك زادت قيمة عملة LINK بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا.

ومنذ مطلع العام الجاري ، شهد سعر عملة ChainLink نسبة صعود بلغت أكثر من 10x أضعاف ، حيث ارتفع سعر العملة من مستوى 0.289485 دولار إلى سعر 4.39 دولار.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي في الأسفل:

هذا النمو بلغت نسبته 1.416 في المائة ، وذلك مع تحقيق سعر العملة لأكثر من نسبة 100 في المائة إرتفاع في يوم 29 يونيو الجاري وحده ، حيث وصل سعر عملة Link إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق.

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عملة Waves بالرمز WAVES حققت نسبة خسارة -40 في المائة

سجلت عملة Waves – وهي ممثلة لمشروع منصة بلوكتشين – ما يقرب من نسبة إرتفاع بلغت 400 في المائة في الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2018 وحده كما يظهر هنا ، وإذا كانت مسألة توازن السوق market equilibrium تعتبر ظاهرة حقيقية فقد يفسر ذلك الأمر سبب تأخر حركة الصعود بالنسبة لعملة waves حتى الآن في عام 2019.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي في الأسفل:

يوضح المخطط البياني أنه من سعر العملة في يوم الأول من يناير الماضي والذي بلغ 3.26 دولار ، انخفضت قيمة عملة Waves إلى مستوى 1.93 دولار، وهذا يعني أن أي شخص اشترى العملة في السنة الجديدة قد حظى بخسارة تصل نسبتها إلى 40 في المائة ، يذكر أن عملة Waves يقع ترتيبها ضمن أكبر خمسين عملة رقمية من ناحية تصنيف القيمة السوقية التقديرية Market Cap ، وهي عملة موجودة منذ أوائل عام 2016.

ارتفعت العملة الممثلة لمشروع موفر خدمات تقنية البلوكتشين كخدمة blockchain-as-service هذه بأكثر من نسبة 6000 في المائة منذ تاريخ إطلاق العملة في عام 2016 ، ولكن منذ بداية 2019 ، كان أداء عملة STRAT يعتبر أقل إثارة.

حيث أن حركة سعر العملة كان من مستوى 1.08 دولار ، ليتنخفض قيمة عملة STRAT إلى مستوى 0.888714 دولار بحلول نهاية يونيو الجاري – مما يمثل خسارة بنسبة 17 في المائة.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي في الأسفل:

هذا وقد إبتعدت عملة Stratis عن ترتيب أكبر 90 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية Market Cap ، وقد بدا أن العملة تستعد لكي تمر بعام جيد عندما زادت قيمة العملة أكثر من الضعف في شهر ديسمبر من عام 2018 كما يظهر من هنا ، ولكن منذ ذلك الحين ، لم تمر العملة سوى بزخم هبوطي.

حيث فقدت عملة Zilliqa – ZIL نسبة 11 في المائة من قيمتها السعرية منذ شهر يناير ، حيث انخفض سعر التوكن الرقمي من مستوى 0.019417 دولار إلى 0.017171 دولار.

نستعرض معكم المخطط البياني في الأسفل:

تعتبر عملة Zilliqa من بين أفضل 70 عملة رقمية في السوق من حيث تصنيف القيمة السوقية Market Cap ، وهي تعتبر عملة أخرى تم ضخ سعرها على نحو مجنون في عام 2018 ، فقط لتمر العملة بحركة هدوء بشكل كبير في العام الجديد.

هذا على الرغم من انتشار الشائعات في وقت سابق التي تقول بأن شركة فيسبوك كانت مهتمة بعملة Zilliqa من أجل استخدامها في مشروع شبكة البلوكشين الخاص بها في شهر ديسمبر الماضي كما يرد عبر الرابط التالي ، بالإضافة إلى إطلاق الشبكة الرئيسية لبلوكتشين Zilliqa في وقت سابق من هذا العام كما يرد هنا

عملة Stellar بالرمز (XLM) وحققت نسبة خسارة قدرها -2.4 في المائة

كانت العملة الرقمية Stellar ، التي كانت في السابق تحتل مرتبة أساسية في قمة سقف ترتيب العملات العشرة الأوائل في سوق العملات الرقمية من ناحية القيمة السوقية ، تجد العملة نفسها حاليا في المرتبة رقم 12 بعد أن فشلت في مواكبة حركات السوق الأخيرة.

وتحركت العملة من سعرها البالغ 0.113861 $ في تاريخ 1 يناير بداية العام ، لتنخفض القيمة السعرية لعملة XLM بنسبة 2.4 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي ، وانخفضت إلى مستوى 0.111085 دولار.

وجاء الأداء السعري لعملة XLM ضد زوج البيتكوين BTC بشكل أسوأ كثيرا- حيث انخفض سعر العملة بنسبة 69 في المائة ليهبط من حوالي 3000 ساتوشي إلى ما يزيد قليلا عن مستوى 900 ساتوشي.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي في الأسفل:

هذا ويأتي ركود عملة Stellar بمثابة مفاجأة في ضوء التطورات الأخيرة للعملة ، حيث أطلقت شركة إدارة الأصول الرقمية Greyscale صندوق ثقة تستند إلى شبكة منصة عملة XLM في شهر يناير ، وكانت عملة Stellar قد إرتبطت أيضًا بذكرها كشريك في منصة تداول عملات رقمية مقرها في الإتحاد الأوروبي “Wirex” وذلك في شهر إبريل الماضي حسب ما يرد عبر الرابط التالي

عملة 0x بالرمز (ZRX) حققت نسبة صعود قدرها +5 في المائة فقط

مع بقاءها بين العملات الرقمية الأكبر في قائمة أفضل 100 عملة رقمية في السوق من ناحية القيمة السوقية ، فإن أسوأ العملات الرقمية أداءً منذ بداية العام لا تحتاج بالضرورة إلى تسجيل نسب خسائر ، وهذا هو الحال مع عملة 0x – ZRX) والتي ارتفعت بنسبة 5 في المائة مقابل الدولار – وهو أدنى سجل صعود إيجابي بين جميع العملات الرقمية الرئيسية في السوق.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي في الأسفل:

لقد حققت عملة ZRX مكاسب متواضعة ، حيث ارتفع سعر العملة من مستوى 0.297092 دولار إلى 0.314888 دولار ، وكان أداء العملة مقابل زوج البيتكوين BTC أسوأ بكثير ، حيث انخفضت قيمة ZRX بالساتوشي من سعر 7920 إلى 2628 ساتوشي – وذلك بتسجيل نسبة انخفاض قدرها 66 في المائة.

ملاحظة: تستثني هذه القائمة مشاريع العملات الرقمية التي تم إطلاقها خلال عام 2019 ، مثل التوكن الرقمي لـمنصة Bitfinex

Bitfinex – UNUS SED LEO (LEO) ، و عملات Cosmos (ATOM) ، كما يستثني التقرير العملات المستقرة أيضا Stablecoins.

هذه البيانات تعتبر دقيقة اعتبارا من يوم 29 يونيو عام 2019.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وهل تفضل الإستثمار في عملة البيتكوين فقط أم إضافة عملات رقمية بديلة إلى حافظتك الإستثمارية على المدى القريب و المتوسط حتى نهاية 2019؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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