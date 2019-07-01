أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 1-7-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين الموافق 1-7-2019

تعرضت العملات الرقمية وبيتكوين لخسائر من عالية إلى متوسطة منذ يوم أمس ، وتراجع سعر البيتكوين بعد ان كان يتحرك بتبطاؤ شديد بينما كانت العملات الرقمية البديلة “Altcoin” تتحرك بشكل أفضل .

بالرغم من ثبات البيتكوين في نطاق سعري محدد يوم أمس ارتفعت العملات الرقمية وأهمها عملة Litcoin محققة مكاسب بلغت 13% ، ولكن تبعت العملات الرقمية الاخرى حركة العملة الرقمية المهمينة بيتكوين منخفضة بنسب من 4 إلى 13% في موجة هبوط جديدة .

حاولت العملة الرقمية بيتكوين الثبات فوق مستوى 12000 دولار ، ولكنها لم تفلح حيث انخفضت يوم أمس بنسبة 10.43 % وفقا لبيانات Coin360 حتى وصلت إلى 10750 دولار والتي استمرت حتى اللحظة .

يعتقد احد متداولي العملات الرقمية المعروف لدي المجتمع أن بيتكوين ستنخفض بنسبة 40 % قبل ان تحقق قمة جديدة ومكاسب عالية مرة اخرى فهل هذه هي بداية الموجة التي تحدثو عنها ؟

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الان عند مستوى 11079 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير منخفضة بنسبة بلغت 7.47 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

يتم تداول عملة الإيثيريوم اليوم عند مستوى 297 دولار امريكي ، منخفضة بنسبة جيدة جدا بلغت 6.2 % .

Ripple XRP انخفض سعر العملة الرقمية بنسبة 2.56 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عندمستوى 0.41 دولار .

Litecoin ارتفع سعر العملة يوم أمس بنسبة بلغت 13 % محققة مكاسب فاقت العملات الرئيسية الأخرى ، واليوم يتم تداول العملة عند مستوى 123 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 5.73 % محققة مكاسب متوسطة .

Binance Coin ارتفعت العملة بنسبة 6.03 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 32 دولار امريكي .

Bitcoin Cash ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 6.32 % ، ويتارجح السعر الآن حول 410 دولار امريكي .

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أسعار عملات أخرى :

EOS انخفضت العملة الرقمية الان بنسبة 6.01 % ، ويتم تداولها الان عند مستوى 5.92 دولار امريكي.

TRON TRX انخفض سعر العملة الرقمية الان بنسبة 4.87 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.032 دولار امريكي .

Cardano انخفضت بنسبة بلغت 5.02 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.084 دولار امريكي .

Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 4.05 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.108 دولار .

Dash انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 6.92 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 158 دولار امريكي .

ومن بين العملات الرقمية التي سجلت مكاسب كبيرة بالرغم من موجة الهبوط الحالية كانت عملة BIO ، مرتفعة بنسبة عالية بلغت 119 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 ، والتي قد ارتفعت من مستوى 0.00028 الى 0.00614 دولار امريكي .

انخفض اجمالي سوق العملات الرقمية من 343 مليار دولار الى 322 مليار في أعقاب موجة الهبوط التي تعرضت لها بيتكوين ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين 61 % من هيمنة السوق .

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