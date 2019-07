تقرير: أحجام التداول في منصة BitMEX تتجاوز التريليون دولار خلال العام الماضي

سوق التداول بالهامش ” الرافعة المالية ” للبيتكوين يعد أحد أكبر الأسواق نمواً في الآونة الأخيرة و لا تزال منصة BitMEX تتصدر هذه الصناعة.

وشهدت أغلب منصات التداول ارتفاع في أحجام التداول في شهر يونيو الماضي وذلك بعد تجاوز سعر البيتكوين مستويات الـ 10 آلاف دولار.

زيادة التداول بشكل لافت على منصة BitMEX بعد ارتفاع البيتكوين فوق 10 آلاف دولار

على سبيل المثال, تجاوزت أحجام التداول في منصة BitMEX مستويات الـ 7 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قام الرئيس التنفيذي لـ منصة BitMEX, آرثر هايز, One Trillion Dollars traded in a year; the stats don’t lie. BitMEX ain’t nothing to fucking with. ⁦@Nouriel⁩ I’ll see you on Wednesday. pic.twitter.com/Y1GXWsGAHD — Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 29, 2019 بأن أحجام التداول في منصة BitMEX تجاوزت 1 تريليون دولار على مدار الـ 365 يوماً الماضية.

Advertisements

وتظهر البيانات الصادرة من قبل موقع TheBlock بأن منصة BitMEX تستحوذ على 57 في المئة من السوق و يليها منصة Deribit بنسبة 16 في المئة ثم Huobi بنسبة 14 في المئة.

ويترقب سوق العملات الرقمية دخول منصة بينانس في سوق التداول بالهامش “الرافعة المالية” و من المتوقع أن تستحوذ على جزء من حصة منصة BitMEX.

اقرأ ايضاً:

منصة BitMex تكشف عن احصائيات حول استخدام الأفراد للرافعة المالية في المنصة

ارتفاع سعر البيتكوين يتسبب بخسائر لمستخدمي منصة BitMEX والمنصة تعد بالتعويض