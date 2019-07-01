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تقرير: أحجام التداول في منصة BitMEX تتجاوز التريليون دولار خلال العام الماضي

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BitMEX

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سوق التداول بالهامش ” الرافعة المالية ” للبيتكوين يعد أحد أكبر الأسواق نمواً في الآونة الأخيرة و لا تزال منصة BitMEX تتصدر هذه الصناعة.

وشهدت أغلب منصات التداول ارتفاع في أحجام التداول في شهر يونيو الماضي وذلك بعد تجاوز سعر مستويات الـ 10 آلاف دولار.

زيادة التداول بشكل لافت على منصة BitMEX بعد ارتفاع البيتكوين فوق 10 آلاف دولار

على سبيل المثال,  تجاوزت أحجام التداول في منصة BitMEX مستويات الـ 7 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

قام الرئيس التنفيذي لـ منصة BitMEX, آرثر هايز,

بأن أحجام التداول في منصة BitMEX تجاوزت 1 تريليون دولار على مدار الـ 365 يوماً الماضية.

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وتظهر البيانات الصادرة من قبل موقع TheBlock بأن منصة BitMEX تستحوذ على 57 في المئة من السوق و يليها منصة Deribit بنسبة 16 في المئة ثم Huobi بنسبة 14 في المئة.

ويترقب سوق دخول منصة بينانس في سوق التداول بالهامش “الرافعة المالية” و من المتوقع أن تستحوذ على جزء من حصة منصة BitMEX.

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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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