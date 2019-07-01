إستخدام إسم ولي عهد أبو ظبي من قبل موقع قام بالاحتيال على آلاف المتداولين بالبيتكوين

قام Facebook بإسقاط محتالين نشروا منشورا ممولا قام بمشاركته مئات الآلاف من المستخدمين العاديين. و استخدم المحتالون هذا المنشور لجذب الضحايا إلى منصة تداول بيتكوين مزيفة قاموا بتسويقها بإستخدام إسم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفقًا لما ذكره The National Media Centre في الإمارات العربية المتحدة فإن المحتالين الذين أجروا عملية الإحتيال انطلاقا من أوكرانيا والأرجنتين لمدة أسابيع توجهوا للضحايا بقصة مزيفة حول ولي العهد ، مدعين أنه يريد مساعدة الناس بجعلهم أغنياء عبر منصة تداول البيتكوين.

حتى أن المحتالين تضمنوا اقتباسًا مزيفًا من ولي العهد ، قائلين إن منصة التداول المزيفة “هي طريقتي في رد الجميل للناس”.

تدعي منصة تداول Bitcoin المزيفة ، Bitcoin Loophole ، أن مستخدميها يمكنهم تحقيق ما لا يقل عن 13000 دولار في غضون 24 ساعة. و وفقًا للموقع المخادع ، يمكن للناس أن يكسبوا مثل هذه الأرباح المرتفعة بشكل شنيع بإستخدام روبوتات تداول البيتكوين الآلية.

يقول موقع Bitcoin Loophole على الويب :

“أفضل جزء هو أنه يمكن لأي شخص استخدام الموقع وكسب المال حتى لو لم يكن قد قام بالتداول من قبل أو إذا لم يكن محترفًا متمرسًا”

على الرغم من تسويق عملية الإحتيال باستخدام إسم ولي عهد أبوظبي ، إلا أنه لم يرد ذكره على موقع Bitcoin Loophole. بل ذكر فقط ستيف ماكاي مؤسس منصة التداول الآلية المزيفة.

و كشف بحث سريع في Google عن أن McKay ليس شخصًا حقيقيًا ، فقد استخدم المحتالون صورة من Shutterstock لخداع الضحايا للاعتقاد بأنه منشئ Bitcoin Loophole ومنصات تداول رقمية وهمية أخرى مثل Bitcoin Code.

في حين أن العدد الدقيق للضحايا لا يزال مجهولًا فقد ذكرت The National أن المحتالين قد خدعوا بنجاح “الآلاف” الذين تبادلوا بياناتهم الشخصية مع الجناة.

و كان للنشر الدعائي على Facebook أكثر من 37000 رد فعل إجتماعي و 8100 تعليق و حوالي 5000 إعادة نشر.

تضمنت القصة المزيفة التي تم توجيه المستخدمين بها من قبل المنشور مدفوع الأجر مقالًا كتبه “مايكل ألفارادو” زعم أنه حقق 26،000 درهم (7،080 دولار) مع البيتكوين لوفول في أسبوعين.

و استخدم المحتالون صورة الصحفي المستقل تيموثي سيبالا المقيم في الولايات المتحدة والذي أكد بالفعل أن المحتالين استخدموا صورته دون إذنه.

و في القصة حيث يمكن للقراء العثور على تصريحات مزيفة من كراون برينس ومؤسس Microsoft السيد Bill Gates نشر المحتالون رابطًا إلى Bitcoin Loophole وحثوا المستخدمين على إنفاق 918 درهمًا (250 دولارًا).

بعد أن اتصلت The National بموقع Facebook حول عملية الإحتيال ، قامت منصة التواصل الإجتماعي بإزالة المنشور الدعائي.

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وقال متحدث بإسم Facebook

“نريد أن يكون الأشخاص قادرين على الثقة في الإتصالات التي يقومون بها على Facebook. و إن الزعم بأنك شخص آخر على Facebook ينتهك معايير منصتنا و لدينا فريق متخصص مهمته المساعدة في اكتشاف ومنع هذه الأنواع من عمليات الإحتيال “.

كما اتخذت حكومة أبوظبي خطوات في القضية ، مذكّرة مواطنيها بأن يكونوا على دراية بعمليات الإحتيال عبر الإنترنت.

و صرح مكتب أبوظبي للإعلام :

“ينصح بشدة أن يتحقق الناس من صحة الحملات التي تطالب بالتعهدات أو التبرعات و التي قد تكون حالات إحتيال لا سيما عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الإجتماعي “.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها المحتالون تصريحات مزيفة من شخصيات مشهورة ومشاهير للترويج لمخططات البيتكوين المزيفة.

ففي وقت سابق من هذا العام ذكرنا أن إمرأة بريطانية تبلغ من العمر 82 عامًا فقدت كل أموالها لصالح محتالين استخدموا إعلانًا على موقع Facebook يضم المستثمر و النجم Dragon’s Den Deborah Meaden.

كما تم إستخدام نجوم آخرين من Dragon’s Den بمن فيهم رائد الأعمال Peter Jones من قبل المحتالين للترويج لعمليات خداع حول الـ Bitcoin بالإضافة إلى الممثل Hugh Jackman والرئيس التنفيذي لشركة Tesla السيد Elon Musk.

كما أن ذلك طال شخصيات عربية معروفة مثل السيد أحمد شديد صاحب منصة WhalesTrader و مؤسس موقع الخليج 365 الإخباري

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المصدر :

www.ccn.com

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