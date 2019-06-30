منصة Binance تُقدم حلاً لمنع اختراق منصات تداول العملات الرقمية

كثيراً ما تتعرض منصات تداول العملات الرقمية لإختراقات أمنية تهدد بقاءها وتكلفها أموال طائلة تصل لملاين الدولارات في بعض الأحيان ، وفي حين تُفيد التقارير أن هناك عدد ثمانِي منصات رقمية قد تعرضت للاختراق منذ بداية العام إلى اليوم.

والتي تأتي بعد سلسلة من الاختراقات التي تمتد منذ زمن بعيد وتطال الكثير من البورصات الرقمية حتى أكبرها وتتسبب في حوادث كبيرة في بعض الأحيان مثل ما حدث مع منصة Bithumb في كوريا الجنوبية التي أبلغت عن الاختراقات الأمنية رفيعة المستوى.

دفع ذلك الشركة العملاقة Binance إلى العمل على حل لردع المخترقين واحباط محاولات الإختراق لمنصات العملات الرقمية ، وبالرغم من أن هناك العديد من التقنيات المتطورة جداً و الكثير من الأدوات القوية المُستخدمة من قبل المخترقين ، إلا أنه من المرجح أن يُصبح من الصعب للغاية إختراق منصات تداول العملات الرقمية مستقبلاً.

في عالم الإنترنت قد تكون أي منصة أو خادم متصل بالإنترنت عرضةً لخرق أمني . وهذا هو السبب ، في أن أغلب البورصات الرقمية الكبيرة تُبقي الغالبية العظمى من أموال المستخدمين في المحافظ باردة التي لا تكون متصلة بالإنترنت و بعيدة عن المخترقين ، في حين يبقى الجزء النشط من الأموال في المحافظ الساخنة .

تميل البورصات الكبرى إلى وضع مبالغ صغيرة نسبياً من أموال المستخدم في محفظة ساخنة لمعالجة عمليات السحب ونسخ احتياطي للمبلغ المحتفظ به في المحفظة الساخنة بإستخدام صندوق الطوارئ في حالة حدوث إختراق أمني مُفاجئ.

على الرغم من أن ممارسة تخصيص صندوق للطوارئ قد قللت من خطر حدوث خرق أمني إلى حد ما في العمليات اليومية لبورصات العملات الرقمية ، فقد أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن الانتهاكات الأمنية المتكررة في سوق العملات الرقمية .

ابتداءً من هذا الأسبوع ، ستتمكن البورصات الرقمية الأصغر من إستخدام تقنية big-data من Binance والتي من شأنها أن تسمح للبورصات باكتشاف و حظر بعض المعاملات التي يشتبه في كونها مرتبطة بخرق أمني.

في حالة Bitrue على سبيل المثال ، البورصة التي فقدت أكثر من 4 ملايين دولار في XRP و ADA هذا الشهر في هجوم قرصنة ، ثم اتصلت بسرعة بكل من Huobi و Bittrex و ChangeNOW عندما تم إرسال الأموال المسروقة إلى تلك البورصات الثلاثة و تمكنت من لاستعادة بعض الأموال.

وقال فريق Bitrue : ” لقد تم اكتشاف الهجوم منذ وقت قريب ، وتم تعليق النشاط مؤقتًا على Bitrue . وقمنا بتنبيه البورصات الرقمية التي استقبلت الأموال المسروقة من Bitrue حول طبيعة الوضع ، ونود أن نُعرب عن شكرنا لكل من منصة Huobi و Bittrex و ChangeNOW على تعاونهم وتجميد الأموال المسروقة ” .

إذا قامت منصات التداول بـ منظومة اتصالات موحدة لتعليق أو تجميد الحسابات المرتبطة بهجمات القرصنة بسهولة ، سيؤدي ذلك إلى خلق نظام بيئي أصعب على المخترقين في إرسال العائدات التي قاموا بسرقتها .

وقالت Binance:

سوف تعمل Binance بشكل نشط على حظر و تجميد أي أموال مسروقة تدخل في منصتها . والمفتاح الرئيسي لذلك هو سُرعة الإبلاغ من طرف الضحية (منصة التداول التي تتعرض لإختراق) و الحظر السريع من طرف منصات التداول التي تستقبل تلك الأمول المسروقة. تحقيقا لهذه الغاية ، قمنا بتطوير نظام مكافحة الغش مُصمم خصيصاً لهذا الغرض فقط. ستكون متاحة للجميع في وقت قريب ، مجاناً. هذا له بعض الآثار الإضافية:

1. ستكون منصات تداول العملات الرقمية الأصغر قادرة على إستخدام تقنية big-data من Binance ، مما يجعل الصناعة بأكملها أكثر أماناً . Advertisements 2. يدفع ذلك الضحايا إلى أن يصبحوا نظيفين و أن يبلغوا عن الانتهاكات الأمنية في أسرع وقت ممكن ، مما يحسن الشفافية. 3. لامركزية ، ولكن موحدة .

ومن المثير للإهتمام ، أن البورصات الرقمية الأربعة الكبرى في كوريا الجنوبية بما في ذلك Bithumb و UPbit قد أنشأت بالفعل خط إتصال بين البورصات الرئيسية لمنع غسل الأموال و الكشف بسهولة عن الأموال التي سرقها المخترقون المحتملون من البورصات الأخرى.

أخبار سيئة لمخترقي منصات العملات الرقمية

من المعروف أن المخترقين في قطاع العملات الرقمية يستخدمون استراتيجيات متطورة للغاية في محاولة لإخفاء الأموال المسروقة من المستخدمين .

وفي يونيو 2018 ، ذكرت CNBC أن ما قيمته 1.1 مليار دولار من العملات الرقمية سُرقت خلال فترة سِتة أشهر.

من شأن وجود منظومة إتصال محكمة مع نظام تعقب لمنصات تداول العملات الرقمية أن يقلل من عزم المخترقين في استهداف البورصات الرقمية حيث سيكون من الأصعب غسل العائدات الناتجة عن الانتهاكات الأمنية.

بإستخدام شبكات البلوكتشين العامة بالإضافة إلى الأدوات التي تُوفرها شركات المراقبة والإمتثال مثل Chainalysis ، سيكون من الأسهل على البورصات الرقمية اكتشاف و تجميد و استرداد الأموال التي سرقها المخترقون.

ومع نضوج الصناعة ، من المرجح أن يتبنى السوق أنظمة أفضل لمنع هجمات القرصنة و معالجة آثار الإختراق الأمني ، مما سيزيد ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

ربما يساهم هذا الحل من Binance على التقليل من التهديدات الأمنية لمنصات التداول إلى حد ما ولكن هل يعني ذلك أننا لن نسمع عن الاختراقات الأمنية لمنصات التداول حتى وقت بعيد ؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل..