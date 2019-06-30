أحد مستخدمي بيتريكس يدعي احتجاز الأموال في دعوى قضائية حديثة

تام شمس - الأحد 30 يونيو 2019 09:52 مساءً - أقام أحد سكان نيويورك دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة بيتريكس بسبب قيامها بحجب الأموال، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا بلوك" يوم ٣٠ يونيو.

ووفقًا للتقرير، تدعي المدعية أنها أودعت ١٢٠٠٠٠ دولار في حساب بيتريكس الخاص بها في أغسطس ٢٠١٨ وأن الشركة علقته ورفضت الإفراج عن الأموال حتى نوفمبر من هذا العام. كما تدعي أن البورصة "حاولت ابتزازها عن طريق حجب الأموال التي كانت بحوزتها" ما لم توقع على اتفاقية تخلي عن حقوقها في مقاضاة الشركة.

وتدعي بيتريكس أن ادعاءات المدعية غير صحيحة وأنها لم تقدم أدلة على مصدر الأموال كما هو مطلوب بموجب قانون ولاية نيويورك والقانون الفيدرالي الأمريكي. ووفقًا لبيتريكس، عندما سجلت المدعية في بورصة العملات المشفرة، وافقت على شروط خدمة المنصة، والتي تتضمن بند تحكيم.

ويُقال إن الصفحة الأولى من الشروط تحدد أن البند المذكور أعلاه "ينظم حل بعض النزاعات ويتنازل عن أي حق في المحاكمة أمام هيئة محلفين أو المشاركة في دعوى جماعية". وقد ورد أن المتهمين انتقلوا لإلزام التحكيم أو نقل القضية إلى محكمة اتحادية في سياتل.

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ولم ترد المدعية على الطلب، الذي وافقت عليه المحكمة. ويشير مؤلف التقرير إلى أنه يعتقد أن المدعية ليس لديها سبب يذكر للتفاؤل:

"يتخيل المرء معركة شاقة تقنع المحكّم (إذا افترضنا أن حجة بيتريكس صحيحة) بأن طلب توثيق مصدر الأموال غير قانوني بطريقة ما، إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي."

وفي إبريل، كشفت الأخبار أن موظفًا سابقًا في بوصة العملات المشفرة الأمريكية "كراكن" قد قام بمقاضاة الشركة مقابل أكثر من ٩٠٠٠٠٠ دولار، مدعيًا أن البورصة لم تدفع له مقابل عمله هناك.