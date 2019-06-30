بيتكوين تقترب من ١١٠٠٠ دولار بينما يدخل السوق في فترة تصحيح ملحوظ لأسفل

تام شمس - الأحد 30 يونيو 2019 09:52 مساءً - الأحد ٣٠ يونيو - تسجّل معظم العملات العشرين الأعلى خسائر في وقت كتابة المقالة، حيث تتجه الأسواق نحو الانخفاض.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد انخفضت بيتكوين (BTC) حاليًا بنسبة ٧,٣٣٪ خلال اليوم، حيث يتم تداولها حول ١١١٠٣ دولارات في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بنسبة ٣,٧٢٪

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا حوالي ٣١,٥ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٦,٩ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت انخفاضًا في قيمتها بنحو ٣,١٢٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ٢٩٦ دولارًا. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بنسبة ٤,٥٪ تقريبًا.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل بنسبة ٢,٧٣٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند ٠,٤٠٣ دولار. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة ما يقرب من ١٥٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، لم تشهد سوى لايتكوين (LTC) مكاسب في وقت كتابة المقالة. حيث ارتفعت رابع أكبر عملة مشفرة بنسبة ١,٣٧٪ خلال اليوم ويتم تداولها حاليًا عند ١٣٠,٣٤ دولارًا.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٣٣٧ مليار دولار.