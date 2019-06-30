مشروع يحصل على استثمارات بـ575 مليون دولار من عملات الايثيريوم ثم يدير ظهره لمجتمع الكريبتو

هناك بعض المحللين والمستثمرين الذي يرون بأن الفرصة مازالت سانحة في سوق العملات المشفرة.

ومن فاته البيتكوين فلازال هناك الايثيريوم وغيره من العملات المشفرة البديلة التي تحمل مشاريع هادفة وفرق عمل نشطة.

اجتاحت عمليات الطرح الأولي للعملة في وقت سابق سوق العملات الرقمية المشفرة ونجح العديد منها في جمع أموال من المستثمرين.

من بين مشاريع ICO التي نجحت وتمكننت من جمع أكثر من 575 مليون دولار من عملة الايثيريوم هو مشروع TaTaTu.

مشروع TaTaTu أطلق سنة 2018 من طرف منتج الأفلام السيد “Andrea Iervolino”.

يقوم المشروع على فكرة استخدام تقنية البلوكشين والعملات المشفرة في خدمة شبيهة بخدمة نتفلكس أي الدفع بالعملات المشفرة لمن يرغب في مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية والاشتراك بالمنصة.

جذبت الفكرة العديد من جمهور المستثمرين واعتبر الطرح الأولي للمشروع ثالث أكبر طرح ناجح من حيث حجم التمويل (575 مليون دولار) بعد كل من طرح عملة EOS الذي جمع 4 مليار دولار و طرح التيليجرام الذي جمع 1.7 مليار دولار.

مؤخرا خرج “Andrea Iervolino” بتصريح مفاده أن العملات المشفرة لم تكن أبدا الهدف من المشروع وأن المنصة التي يعمل عليها لا تستخدم تقنية البلوكشين إلا في جزء بسيط للغاية.

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لينخفض تداول رمز المنصة TTU التي عرفت ازدهار ما بين يوليو واغسطس الماضي لأدنى مستوياتها.

قرار “Andrea Iervolino” بابعاد منصته عن شبكة الايثيريوم وعن العملات المشفرة ساهم في ابتعاد العديد من الموظفين المهتمين بالمنصة وبأنها ستعتمد على رمز TTU في إدارة منصة لامركزية.

بالرغم من تخلي “Andrea” عن فكرة اطلاق منصة لامركزية لبث الفيديو إلا انه ساهم في بعض الاشهار للعملات المشفرة وسط نجوم هوليود.

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