إيردروب ETHplode

تسعى ETHplode الى جعل عملتها كمخزن للقيمة من خلال اضافة الخاصية الإنكماشية لعملتها اي مع كل حوالة تتم لعملتها سيكون هنالك حرق ماقيمته 0.5 ٪ من المبلغ ، و هذه الوظيفة المدمجة في وظيفة التدمير الذاتي لعدد العملة تزيد من ندرة الأصول بمرور الوقت ، ويتم ترميزها مباشرة في الهيكل النقدي لـ ETHplode .

العملة مبنية على بلوكتشين عملة الإيثريوم ، و يتم تداول العملة في منصة VinDAX الفيتنامية ومنصتي DDEX و Token.Store والتي تعد من المنصات الغير مركزية ، بقيمة سوقية تتجاوز الـ 300 الف دولار ، عدد العملة الكلي 100 مليون توكن .

تحذير : نحن هنا نسلط الضوء فقط ونعطي نبذة بسيطة حول مشروع العملة ، ولا ننصح ابداً في الأستثمار او المشاركة في عملية الأكتتاب ، نريد فقط ان تستفيد من الفرصة المجانية عن طريق الإيردروب .

رقم الإيردروب : 83

إسم العملة : ETHplode

رمز العملة : ETHPLO

كمية قطع التوزيع : 150

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القيمة : 9 $

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الايردروب : غير معلن .

الدخول الى البوت : https://t.me/ETHplodeBot بعد الدخول الى البوت سيعرض لك المهام بالترتيب ، وهي الإشتراك في المجموعة الخاصة على التلغرام , ومتابعتهم على تويتر , والأشتراك في صفحتهم الرسمية على منتدى ريديت . في الخطوة الأخيرة سيطلب منك وضع محفظتك الإيثريوم ERC20 .

التوزيع سيكون في 31 يوليو 2019 .

جميع المهام هي ضرورية .

يوجد نظام احالة بحيث لكل صديق تدعوه ستحصل على 50 توكن اضافي .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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