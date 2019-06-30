شرح طريقة استخدام محفظة Trust في منصة بينانس اللامركزية (DEX)

أعلنت منصة بينانس الشهيرة عن إطلاق منصتها اللامركزية في وقت سابق من هذا العام وكشفت بأنه من الممكن استخدام المنصة مباشرة عبر محفظة Trust للعملات الرقمية.

محقظة Trust, هي أحد المشاريع المرتبطة بـ منصة بينانس, وتهدف إلى أن تكون واحدة من أكثر محافظ العملات الرقمية أماناً في عالم الكريبتو.

وتدعم المحفظة العديد من العملات الرقمية ويمكن استخدامها بشكل مستقل بالكامل لحفظ أموالك بعيداً عن منصات التداول, كما أن المحفظة تدعم الأجهزة الذكية عبر أنظمة iOS و الأندرويد.

كما أن المحفظة تتيح للمستخدم الحصول على المفاتيح الخاصة (Private Key) و لا يلزم التحقق من الهوية الشخصية ولذلك يعتبر حامل المحفظة مجهول الهوية ولا يستطيع أي شخص الوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة به.

كون محفظة Trust تسمح لك بالتفاعل مع التطبيقات اللامركزية (DApps) بشكل مباشر فإنه يمكن ايضاً استخدامها للتداول داخل منصة بينانس اللامركزية (DEX) بطريقة آمنة ومجهولة.

ولذلك سننقل لكم شرح استخدام محفظة Trust داخل منصة بينانس اللامركزية (DEX) والذي تم نشره لأول مرة في قناة NAIF Chart .

شرح طريقة استخدام محفظة Trust في منصة بينانس اللامركزية

1- لتحميل تطبيق TRUST يفضل أن يكون عن طريق الموقع الرسمي لـ منصة BINANCE حتى لايكون هناك تطبيقات مزيفة. بعد الدخول إلى المنصة عبر الرابط اتبع الخطوات في الصورة.



2- سيفتح معك موقع Trust بهذا الشكل الموضح أدناه وتأكد من الرابط الصحيح , وستجد التطبيق لأنظمة iOS و الاندرويد , والشكل الاخير سيظهر لك في الموبايل كما في الصورة فهي محفظة سهلة وبسيطة.

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3- أدناه تجد واجهة المنصة اللامركزية وهي مشابهة لـ منصة بينانس المركزية بشكل كبير . كل ماعليك اختيار Unlock Wallet الموضح في الصورة وستظهر لك صفحة الربط بين المحفظة والمنصة.



4- أدناه تجد صفحة الربط بين محفظتك Trust والمنصة اللامركزية فقط اضغط على الباركود وعن طريق المسح للدخول إلى المنصة وإجراء عمليات البيع والشراء داخل منصة بينانس اللامركزية.

ملاحظات

– العملة الاساسية للتداول داخل المنصة اللامركزية هي عملة BNB الرقمية.

– ما يميز المنصات اللامركزية هو إمكانية التداول دون الحاجة إلى التحقق من الهوية.

– عمليات البيع والشراء تتم من المحفظة الرقمية الخاصة بك و بربطها مع Binance Dex بشكل سهل يوفر لك أمان أعلى للعملات الرقمية الخاصة بك.

– بامكانك التداول من الموبايل مثل التداول عبر محفظة Trust أو من المحافظ الباردة مثل محفظة Ledger Nano.

للإطلاع على الشرح الأصلي في قناة NAIF Chart بإمكانك زيارة الرابط هنا.

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