عمليات قرصنة منصات التداول ستكون أصعب بكثير من ذي قبل بسبب مبادرة بينانس الجديدة

تم اختراق العديد من منصات التداول في وقت سابق ما جعل العديد يرى بأنها لا تقوم بأي اجراء احترازي حقيقي لحماية أموال المستخدمين.

لكن هناك بعض التطورات والتحسينات الايجابية التي تسعى للحد من ظاهرة اختراق المنصات التداولية تقوم بها بعض المنصات الكبرى مثل منصة بينانس بالتعاون مع منصات تداولية أخرى.

فمثلما هو معلوم عن منصات التداول أنها تقوم بتخزين جزء من أموال المتداولين ضمن محافظ تخزين باردة

والابقاء على جزء قليل في المحافظ الساخنة مع تخصيص صندوق للطوارئ في حالة حدوث أي طارئ أمني.

بالرغم من الاعتماد على صندوق الطوارئ في حماية اموال المستخدمين والحد من خطر سرقة أموال المستخدمين إلا أن الانتهاكات مازالت متواصلة:

اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)

من بين أهم الاجراءات الوقائية الجديدة المعلن عنها مؤخرا من طرف منصة بينانس مشاركة البيانات مع منصات تداول العملات الرقمية الصغيرة, عن طريق مشاركتها للمعلومات مع بعضها البعض والكشف عن أي نشاط مشبوه والابلاغ عنه.

بذلك ستستفاد المنصات التداولية الصغيرة بشكل كبير جدا من المعلومات المقدمة من طرف أكبر منصة تداولية بينانس وغيرها من المنصات الاخرى.

بمعنى سيتم تشكل شبكة اتصالات ما بين منصات التداول للكشف عن الأنشطة المشبوهة وارسال تحذيرات تشاركية مع بعضهم البعض لإتخاذ اللازم في وقت سريع.

وهناك بالفعل مثال لذلك وهو ما حدث مع منصة التداول

Official Statement Regarding The Hacking of Bitrue On June 27 2019