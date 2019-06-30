المدير التنفيذي لعملة OneCoin الاحتيالية يواجه عقوبة السجن بعد الفشل في دفع الكفالة

يواجه السيد “كونستانتين إيجناتوف” المدير التنفيذي لمشروع OneCoin عقوبة 20 سنة سجن بعد فشله في دفع الغرامة المالية.

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حيث سيضطر “إيجناتوف” للخضوع للمحاكمة أثناء مكوثه في الحجز وذلك بعد رفض القاضي “إدغاردو راموس” رئيس محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك بقبول اقتراح اطلاقه.

حيث تم اقتراح شروط للافراج والتي اقترحها فريق الدفاع الخاص بالمدير التنفيذي لمشروع OneCoin والتي تضمن بعضها سند اعتراف شخصي بقيمة 20 مليون دولار كما وافق “إيجناتوف” على ارتداء جهاز GPS ودفع فاتورة حراس أمنيين يحرسونه على مدار الساعة لضمان عدم فراره.

كما لا يسمح بالدخول لمحل اقامته إلا للأفراد الذين لديهم إذن مسبق بالاضافة إلى حظر “إيجناتوف” من استخدام أجهزة الكمبيوتر أو هاتف محمول.

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وترى الحكومة الأمريكية في “إيجناتوف” أنه مازال يمثل خطرا وأنه حتى لو حقق شروط الافراج فلن تكون ضمانة كافية لعدم تكرار فعلته.

ومازال مشروع OneCoin الذي يتخذ من بلغاريا مقرا له ينشط بشكل عادي بالرغم من اعتقال مديره التننفيذي أثناء زيارته لحدث OneCoin في الولايات المتحدة الأمريكية.

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