شريكٌ في باينانس لابز يعبر عن التفاؤل بشأن دخول فيسبوك إلى مجال العملات المشفرة باستخدام ليبرا

تام شمس - الأحد 30 يونيو 2019 02:50 مساءً - في حديثه إلى كوينتيليغراف في أسبوع بلوكتشين في روما، قال تك تشي، الشريك في باينانس لابز، إنه يرى مشروع ليبرا من فيسبوك كخطوة للأمام للعملات المشفرة وزيادة الوعي العام.

وبكلمات تشي:

"أعتقد أن وجود شركة مثل فيسبوك، بمثل هذا الامتداد والتوزيع الهائلين، في جميع البلدان المختلفة في جميع أنحاء العالم - مما يجعلهم مهتمين بالعملات المشفرة وإطلاق واحدة منها أمر إيجابي للغاية بالنسبة لقطاعنا. فهو يجلب الكثير من الوعي للأشخاص الذين لم يسمعوا قط عن العملات المشفرة."

ةتعتبر باينانس واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم في الوقت الحاضر. وباينانس لابز هي ذراع المشروع للشركة.

وفيما يتعلق بمخاوف استخدام فيسبوك للعملات المشفرة الذي يمثل خطوة نحو المركزية، أشار تشي إلى أنهم واحد من ١٠٠ من مؤسسي مشروع ليبرا.

وتوقع تشي أن يكون باينانس وفيسبوك قادرين على العمل معًا.

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"من الطبيعي أن نتعامل مع فيسبوك لنرى كيف يمكننا المساعدة في دفع عجلة الصناعة معًا".

لا يخضع مشروع ليبرا الخاص بفيسبوك لأي قدر ضئيل من الانتقادات، سواء من جانب الحكومات التي تشك في استخدام بيانات فيسبوك أو من أتباع العملات المشفرة القلقين إزاء المركزية.

وفي الولايات المتحدة، ستكون ليبرا موضوع جلسات استماع للكونغرس في يوليو بسبب المخاوف من أن عملة ليبرا المشفرة ستشكل تهديدًا للأمن. وبعد إحاطات حول هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، ورد أن الممثل إيمانويل كليفر الثاني معلقًا

"لقد رأينا الضرر الكبير الذي أحدثه الخصوم الأجانب والجهات الفاعلة السيئة على ديمقراطيتنا من خلال منصة فيسبوك، وكان ذلك ببساطة من خلال المراسلة والإعلان".

ويأتي تعليق تشي في أعقاب تصريح جين تشاو بأن باينانس كانت منخرطة في مناقشات رسمية مع فيسبوك، حسبما أفاد كوينتيليغراف يوم ٢٨ يونيو. حيث قال تشاو إن بينانس "يتطلع إلى العمل مع ليبرا قدر الإمكان".