معاملات إيثريوم اليومية تتجاوز المليون لأول مرة منذ مايو ٢٠١٨

تام شمس - الأحد 30 يونيو 2019 02:50 مساءً - تجاوزت المعاملات اليومية المسجلة على شبكة إيثريوم (ETH) المليون يوم ٢٨ يونيو، للمرة الأولى منذ مايو ٢٠١٨، وذلك وفقًا للبيانات التي أفادت بها شركة إيثرسكان الرائدة في مجال استكشاف كتلة إيثريوم.

ووفقًا لبيانات إيثرسكان، في ٢٨ يونيو، تم تأكيد ١٠٠٤١٧٠ معاملة على سلسلة بلوكتشين إيثريوم. وقبل ذلك، كانت آخر مرة سجلت فيها سلسلة إيثريوم أكثر من مليون معاملة يومية في مايو ٢٠١٨. ومع ذلك، فإن المستوى الحالي لا يزال أقل بشكل ملحوظ من ذروة المعاملات اليومية التي بلغت ١٣٤٩٨٩٠ يوم ٤ يناير من العام الماضي.

حيث بلغت قيمة المعاملات على الإنترنت لشركة إيثريوم أعلى مستوى شهري للمعاملات في ديسمبر ٢٠١٨. وشهد هذا الشهر ١١٥ مليون معاملة مؤكدة على السلسة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق باستثناء النشاط بعد الانقسام الملي الناتج عن اختراق داو في عام ٢٠١٦.

وحسبما ذكرت شركة التحليلات المشفرة ديار في ذلك الوقت، سجلت وحدات إيثريوم على التطبيقات اللامركزية (DApps) رقمًا قياسيًا جديدًا في أبريل مع ٧٧٦٠٠٠ صفقة إيثريوم. وفي نهاية شهر أبريل، لاحظت النشرة الإخبارية للصناعة ديار أيضًا أن المعاملات عبر الإنترنت على شبكة بيتكوين (BTC) بلغت مستويات قياسية جديدة لم تشهدها منذ ٢٠١٧ خلال الشهر.