شركة الطاقة النظيفة الأمريكية "كليرواي إنرجي" ستختبر بلوكتشين لتجارة الطاقة المتجددة

تام شمس - الأحد 30 يونيو 2019 12:51 مساءً -

أطلقت شركة كليرواي إنرجي غروب لتنمية الطاقة النظيفة ومقرها الولايات المتحدة برنامجًا تجريبيًا لتجارة أرصدة الطاقة المتجددة على أساس بلوكتشين، وذلك حسبما أفادت بلومبرغ يوم ٢٨ يونيو.

ووفقًا للتقرير، عقدت كليرواي إنرجي شراكة مع شركة باور ليدجر، وهي شركة ناشئة في مجال تجارة الطاقة تعتمد على إيثريوم (ETH)، لبناء نظام لتداول شهادات الطاقة المتجددة. وبحسب ما ورد أخبرت باور ليدجر بلومبرغ أنه سيتم في البداية اختبار الحل في ماساتشوستس، لتوليد ما بين واحد إلى خمسة ميغاواط من الكهرباء، بينما سيجري الاختبار الثاني في الغرب الأوسط ويولد ما يصل إلى ٢٠ ميغاوات.

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ويشير التقرير كذلك إلى أن سوق شهادات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة تقدر قيمته حاليًا بأكثر من ٣ مليارات دولار ويشير إلى أن تكاليف المعاملات يمكن أن تضيف ٣٪ إلى ١٠٪ أخرى إلى الشهادات نفسها. ووفقًا لبلومبرغ، قال الرئيس التنفيذي لشركة باور ليدجر "جيما غرين" إنه على الرغم من وجود خيارات تداول الشهادات الرقمية، فإن تكاليفها تزيد عندما يتم تجميعها من خلال السماسرة أو العقود الثنائية عبر خطوط الدولة.

وأخيرًا، أعلنت غرين أيضًا أن الشركة تخطط لإجراء الاختبارات لعدة أشهر، ومن المقرر أن يتم التوسع في الخدمة في أوائل عام ٢٠٢٠.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقتٍ سابق من هذا الشهر، فإن باور ليدجر ستطلق شبكتها من نظير إلى نظير (P٢P) في غراتس، وهي ثاني أكبر مدينة في النمسا.