أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 30-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد الموافق 30-6-2019

عادوت أسعار العملات الرقمية البديلة “altcoin” والعملة الرقمية المهيمنة بيتكوين الإرتفاع الذي بدأته يوم أمس ، بعد أن تعرضت لتصحيح حاد صباح الخميس ، وجاء ذلك بعد أن حققت العملة الرقمية المهمينة بيتكوين اعلى مستوى سعري لها لعام 2019 حيث اقتربت من لمس 14000 دولارًا امريكي الاسبوع الماضي .

تبعت معظم العملات الرقمية الرئيسية Altcoin إرتفاع البيتكوين فوق مستوى 12000 دولار مجددا محققة مكاسب متوسطة إلى عالية مثل عملة الايثيروم و لايتكوين .

بعد أن فقدت العملة الرقمية المهمينة بيتكوين 23.9 في المئة من قيمتها الأسبوع الماضي ، ووصلت عند ادني مستوى سعري لها البالغ 10861 دولار عادوت العملة الارتفاع مرة اخرى فهل هذا يعني الانطلاق نحو 20k دولار كما قال المحللين !

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الان عند مستوى 12051 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير مرتفعة بنسبة بلغت 4.71 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

يتم تداول عملة الإيثيريوم اليوم عند مستوى 318 دولار امريكي ، مرتفعا بنسبة جيدة جدا بلغت 7.01 % .

Ripple XRP ارتفع سعر العملة الرقمية بنسبة 4 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عندمستوى 0.42 دولار .

Litecoin ارتفع سعر العملة يوم الجمعة بنسبة بلغت 4.77 % ، من مستوى 115 حتى 122 دولار ، واليوم يتم تداول العملة عند مستوى 131 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة بلغت 13.24 % محققة مكاسب متوسطة .

Binance Coin ارتفعت العملة بنسبة 4.8 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 34 دولار امريكي .

Bitcoin Cash ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 5.98 % ، ويتارجح السعر الآن حول 416 دولار امريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS ارتفعت العملة الرقمية الان بنسبة 4.24 % ، ويتم تداولها الان عند مستوى 6.32 دولار امريكي.

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TRON TRX ارتفع سعر العملة الرقمية الان بنسبة 4.08 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.034 دولار امريكي .

Cardano ارتفعت بنسبة بلغت 5.53 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.089 دولار امريكي .

Steller ارتفعت العملة اليوم بنسبة 6.15 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.112 دولار .

Dash ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 2.97 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 170 دولار امريكي.

ومن بين العملات الرقمية التي سجلت مكاسب كبيرة كانت عملة APIS ، مرتفعة بنسبة عالية بلغت 201 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 ، والتي قد ارتفعت من مستوى 0.001664 الى 0.005996 دولار امريكي .

ارتفع اجمالي سوق العملات الرقمية 343 مليار دولار بعد أن كانت قد وصل إلى 315 مليار في أعقاب موجة الهبوط التي تعرضت لها بيتكوين صباح الخميس ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين 62.1 % من هيمنة السوق .

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